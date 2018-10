Cuochi d' Italia | la nuova stagione in onda su TV8 da lunedì | conduce Alessandro

Blastingnews

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Lunedì 15 ottobre inizia unaedizione did'. In quella data, la prima puntata di questa trasmissione di cucina condotta daBorghese andra' insu TV8, alle 19:30; successivamente, il programma continuera' a figurare nel palinsesto della rete ogni sera, dal lunedì al venerdì, alla stessa ora. Per chi non conoscesse il format, questo programma consiste in un torneo tra venti specialisti dei fornelli che gareggiano per aggiudicarsi l'ambito riconoscimento di Miglior cuoco regionale d'. L'operato deiin gara sara' giudicato da una giuria composta dagli chef stellati Cristiano Tomei e Gennaro Esposito. Laedizione did'Piatti tipici e Ricette regionali sono le portate principali del menù televisivo did'che torna con unasu TV8 da lunedì 15 ottobre. Ancora una volta a condurre questa ...