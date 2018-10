Cucchi | Tedesco | rinato | fatto mio dovere

Stefano Cucchi - carabiniere Tedesco confessa dopo 9 anni/ Ultime notizie - “Colpito con calci e schiaffi” : Stefano Cucchi, carabiniere Tedesco confessa dopo 9 anni: “Colpito con calci e schiaffi. Non potevo dire la verità ma...”. Le Ultime notizie: svolta nel caso relativo alla morte del geometra(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 12:45:00 GMT)

Il carabiniere Tedesco : «Hanno colpito Cucchi con calci - schiaffi e spintoni» : Stefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiDopo nove anni, finalmente la ...

Tedesco confessa e fa altri due nomi : il muro si sgretola per i Cucchi : Dopo 9 anni, un carabiniere imputato accusa due colleghi di aver preso parte al pestaggio di Stefano Cucchi. Durante l'udienza di oggi, 11 ottobre, Francesco Tedesco, che gia' da verbale del 9 luglio, aveva dichiarato di aver preso parte come osservatore ai pestaggi [VIDEO] e di aver più volte cercato di far desistere chi ne era parte attiva, chiama in causa due suoi colleghi: Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro. Una rivelazione questa ...

Tedesco confessa e fa altri due nomi : il muro si sgretola per i Cucchi : Dopo 9 anni, un carabiniere imputato accusa due colleghi di aver preso parte al pestaggio di Stefano Cucchi. Durante l'udienza di oggi, 11 ottobre, Francesco Tedesco, che già da verbale del 9 luglio, aveva dichiarato di aver preso parte come osservatore ai pestaggi e di aver più volte cercato di far desistere chi ne era parte attiva, chiama in causa due suoi colleghi: Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro. Una rivelazione questa che cambia ...

Chi è Francesco Tedesco - il carabiniere che ha confessato il pestaggio di Cucchi : Nato a Brindisi, all'epoca dei fatti era vicebrigadiere dei carabinieri in servizio presso la stazione Appia, a Roma

Cucchi - CARABINIERE FRANCESCO TEDESCO ACCUSA COLLEGHI/ La sorella Ilaria : “Ora lo Stato ci chieda scusa” : CUCCHI, CARABINIERE FRANCESCO TEDESCO confessa pestaggio e cha chiamato in causa gli altri due COLLEGHI, Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 16:09:00 GMT)

Cucchi - l'accusa del carabiniere Francesco Tedesco : “Azione combinata - spinte e calci” : Francesco Tedesco ha ricostruito i fatti di quella notte di ottobre di 9 anni fa, denunciando tutti gli altri militari indagati. "Dissi: 'basta, finitela, non vi permettete'" ha raccontato, secondo il pm Musarò. "Due l'hanno pestato, gli altri sapevano tutto".Continua a leggere

Stefano Cucchi - il carabiniere Francesco Tedesco ammette il pestaggio. La sorella : «Il muro è stato abbattuto» : Colpo di scena al nuovo processo per la morte del geometra trentenne. Il militare imputato di omicidio preterintenzionale chiama in causa due colleghi. Sparita relazione dell’Arma sulle botte ricevute dal giovane arrestato per spaccio alla periferia di Roma

Stefano Cucchi - il carabiniere Francesco Tedesco ammette il pestaggio : Colpo di scena al nuovo processo per la morte del geometra trentenne. Il militare imputato di omicidio preterintenzionale chiama in causa due colleghi. Sparita relazione dell’Arma sulle botte ricevute dal giovane arrestato per spaccio alla periferia di Roma

Cucchi - carabiniere Francesco Tedesco confessa pestaggio/ Ultime notizie : chiamati in causa altri due colleghi : Cucchi, carabiniere Francesco Tedesco confessa pestaggio e cha chiamato in causa gli altri due colleghi, Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro. Le Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 12:04:00 GMT)

Stefano Cucchi - il carabiniere Francesco Tedesco confessa il pestaggio : Colpo di scena al nuovo processo per la morte del geometra trentenne. Il militare imputato di omicidio preterintezionale chiama in causa i due colleghi. Sparita relazione dell’Arma sulle botte ricevute dal giovane arrestato per spaccio alla periferia di Roma

Stefano Cucchi - il carabiniere Francesco Tedesco confessa il pestaggio : Colpi di scena al nuovo processo per la morte del geometra trentenne. Uno dei cinque militari imputati, Francesco Tedesco, ha ricostruito i fatti di quella notte "chiamando in causa" i colleghi. Si tratta della prima ammissione di responsabilità al processo bis per la morte di Cucchi.Continua a leggere