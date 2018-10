Cucchi | i tre carabinieri rischiano di essere destituiti Ilaria | «Io al Viminale? Prima

Comunità - dignità - ostinazione : le tre lezioni apprese dal processo Cucchi : (foto: Ap/LaPresse) Se c’è un aspetto sconvolgente, dell’assassinio di Stefano Cucchi, è il tempo. Com’è stato possibile che quel corpo mortificato e umiliato, che urlava dolore e violenza da ogni centimetro di pelle, non sia riuscito a romperlo prima, quel “muro” di omertà, di silenzio, di intimidazioni di cui ha parlato ieri Ilaria, la sorella, esempio assoluto di ostinazione e amore, vera eroina dei nostri tempi malati? Impossibile, eppure è ...

Stefano Cucchi - carabiniere confessa il pestaggio : 'Calci in faccia mentre era a terra' : Questa mattina, durante le prime fasi dell'udienza del processo [VIDEO] sul caso Cucchi, è emerso come il carabiniere Francesco Tedesco abbia esplicitamente ammesso il pestaggio del 31enne geometra romano, morto nel 2009 mentre era in custodia cautelare. Il carabiniere ha chiamato in causa due degli altri quattro imputati, accusandoli di aver violentemente picchiato il giovane in quanto si era 'rifiutato di collaborare'. Le parole del ...

Cucchi - Trenta : chi è colpevole pagherà : 17.00 "Quanto accaduto a Stefano Cucchi era inaccettabile allora e lo è ancor di più oggi,che sono emersi nuovi elementi scioccanti.Chi si è macchiato di questo reato pagherà". Così il ministro della Difesa Trenta. Ribadisce la fiducia nell'Arma dei Carabinieri che,come tutti, vuole giustizia e si dice vicina alla famiglia Cucchi. "Massima severità" per chi sbaglia,dice il ministro dell'Interno Salvini, che aggiunge: "Sorella e parenti di ...

Stefano Cucchi - il carabiniere che accusa i colleghi : “Pestaggio fu azione combinata. Calci in faccia mentre era a terra” : Un’azione combinata. Uno schiaffo in faccia e un Calcio con la punta del piede. Un altro in faccia mentre la vittima era già sdraiata a terra. E poi la botta alla testa, talmente violenta che lui ricorda di averne “sentito il rumore”. Nove anni dopo eccolo il film in presa diretta del pestaggio di Stefano Cucchi. Una sequenza di schiaffi e Calci raccontata da Francesco Tedesco, uno degli imputati del processo bis sulla morte ...

Napoli - consigliere FdI aggredisce street artist Jorit mentre dipingeva i volti di Ilaria Cucchi e Sandro Pertini : Stava dipingendo i volti di Ilaria Cucchi e di Sandro Pertini su muro del quartiere Arenella a Napoli quando è stato minacciato e aggredito da un consigliere comunale, esponente di Fratelli d’Italia. È quanto è successo martedì a Jorit, lo street artist napoletano da poco tornato in Italia dopo che nel luglio scorso era stato arrestato a Betlemme mentre realizzava un murale dell’attivista palestinese Ahed Tamini. L’artista ...

Napoli - esponente di estrema destra aggredisce lo street artist Jorit mentre dipingeva volto di Ilaria Cucchi : Pietro Lauro, consigliere della V Municipalità, ha intimato all'artista di interrompere l'opera. Provvidenziale l'intervento dei residenti

ILARIA Cucchi - FESTIVAL DI VENEZIA/ Video : "Incontrerò volentieri Salvini - ma lo invito a vedere il film" : Botta e risposta tra il vicepremier Salvini e ILARIA, sorella di Stefano CUCCHI. Il film Sulla mia pelle, presentato ieri a VENEZIA, è l'occasione giusta per chiarire.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 12:28:00 GMT)

Ilaria Cucchi : 'Dedico film su Stefano a Salvini'. La replica : 'Incontrerò la famiglia' : Ilaria Cucchi, sorella di Stefano Cucchi, ha partecipato alla proiezione alla Mostra del Cinema di Venezia di Sulla mia pelle, il film girato da Alessio Cremonini sugli ultimi sette giorni di vita di ...

Cucchi - Salvini a Venezia : “Se lo vorranno incontrerò la famiglia ma difenderò sempre il lavoro delle forze dell’ordine” : “Vedrò volentieri il film su Stefano Cucchi e incontrerò, se è loro desiderio, la famiglia al ministero per ascoltare le loro ragioni”. Così Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno, in diretta Facebook sulla sua pagina personale da Venezia.”difenderò in modo pieno e in totale sicurezza le forze dell’ordine: i pochissimi che sbagliano vanno puniti anche più degli altri, però difendo il lavoro, la ...

Parla la sceneggiatrice di Sulla mia pelle - il film su Stefano Cucchi : «Ho avuto gli incubi per tre mesi» : Sei mesi di preparazione, studio e scrittura a partire da più di 10.000 pagine di atti processuali: dietro al rigore di Sulla mia pelle , il film di Alessio Cremonini sul caso Cucchi, presentato oggi ...

Alessandro Borghi : "Mentre recitavo avrei voluto urlare 'aiuto' al posto di Cucchi". Il film conquista il Lido : Quando Stefano Cucchi morì nelle prime ore del 22 ottobre del 2009, il suo fu il 148esimo decesso in carcere e al 31 dicembre dello stesso anno, la cifra raggiunse la quota incredibile di 176 decessi, trenta morti in più in soli due mesi. Come è potuto accadere che in uno Stato di diritto come il nostro, sotto la sua tutela e in un luogo come il carcere da esso governato, un ragazzo di soli trent'anni accusato di spaccio di ...