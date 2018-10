Croazia Inghilterra Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote | orario e

Calendario Nations League 2019 oggi : Croazia-Inghilterra e Belgio Svizzera. Programma - orari e tv : Serata di grande calcio internazionale con due partite della Serie A della Nations League. A Bruxelles il Belgio ospita la Svizzera in quello che è uno scontro diretto per la vetta del gruppo B. Infatti entrambe le formazioni hanno vinto all’esordio e puntano ad ottenere tre punti decisivi per qualificarsi alle Final Four. A Rijeka andrà in scena la rivincita della semifinale degli ultimi Mondiali. Questa volta tra Croazia ed Inghilterra ...