Cristiano Ronaldo accusato di stupro | Siffredi fa scendere in campo la sua esperienza

Cristiano Ronaldo e lo stupro. Cosa non torna nella denuncia di Kathryn Mayorga : ... prima di Georgina Rodriguez, che dieci mesi fa gli ha dato una figlia - la quarta creatura del campione, Irina Shaik, la top model più bella del mondo. MA NON ERA GAY? - E pensare che fino a ieri ...

Juventus - Benatia : 'Cristiano Ronaldo ha scritto la storia' : ROMA - ' Stiamo lavorando bene, anche se siamo in pochi, perché vogliamo continuare a vincere. Quanto fatto finora è ottimo e ne siamo felici, ma non abbiamo ancora vinto nulla e quindi bisogna darci ...

Cristiano Ronaldo e lo stupro - le nuove carte di Der Spiegel : Der Spiegel rilancia, sulle accuse di stupro a carico del 5 volte Pallone d'oro Cristiano Ronaldo . Il giornale tedesco rivela infatti di essere in possesso di 'centinaia di documenti' a sostegno di ...

Juventus - il presidente Agnelli su Cristiano Ronaldo : “il supereroe che ha unito le due anime del club” : Juventus, il presidente Andrea Agnelli ha parlato dell’apporto che Cristiano Ronaldo sta dando al club non solo dal punto di vista sportivo Il presidente della Juventus Andrea Agnelli, è stato ospite del Festival dello Sport di RCS. Tra le domande sottoposte ad Agnelli non è mancata quella su Cristiano Ronaldo, il quale a detta del presidente ha unito le due anime della società: “E’ stata la prima volta che le due anime ...

Raffaella Fico e Cristiano Ronaldo/ Oggi a Matrix per "difenderlo" : “con me è stato un gentiluomo!” : Raffaella Fico dopo essere stata fidanzata con Cristiano Ronaldo, racconta il modo in cui è stata trattata dal celebre calciatore, difendendolo dalle accuse di molestie. (Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 15:34:00 GMT)

Stupro Cristiano Ronaldo - cosa rischia il calciatore della Juventus? La situazione : Stupro Cristiano Ronaldo – E’ un momento difficilissimo per l’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo, il fuoriclasse portoghese è accusato di violenza sessuale, il calciatore ha deciso di uscire allo scoperto ma non mancano le preoccupazioni. cosa rischia il calciatore? Ecco l’intervista a Sportmediaset di Davide Steccanella, esperto di diritto internazionale e grande conoscitore del sistema giudiziario ...

Cristiano Ronaldo e lo stupro - tutto quello che non torna : 'Ma non era gay?' : ... prima di Georgina Rodriguez, che dieci mesi fa gli ha dato una figlia - la quarta creatura del campione, Irina Shaik, la top model più bella del mondo. MA NON ERA GAY? E pensare che fino a ieri ...

Caso Mayorga - Cristiano Ronaldo esce finalmente allo scoperto : ecco l’ultima mossa del portoghese : L’attaccante della Juventus ha dato la propria disponibilità ad essere ascoltato dalla polizia di Las Vegas, ma solo in videoconferenza dall’Italia Il Caso Mayorga continua a far discutere, lasciando Cristiano Ronaldo sotto i riflettori. Una situazione scomoda per il portoghese, al centro di un presunto stupro venuto a galla dopo le rivelazioni della modella americana, pagata da CR7 nel 2009 per non rivelare un segreto ...

Stupro Cristiano Ronaldo - il calciatore della Juventus alza la voce : “adesso parlo io” : Stupro Cristiano Ronaldo – Sono ore caldissime in casa Juventus per quanto riguarda la vita privata di Cristiano Ronaldo, il portoghese si è ambientato bene in Italia ma i problemi fuori dal campo lo preoccupano. Sono arrivate infatti negli ultimi giorni pesanti accuse di alcune donne che hanno accusato il calciatore di Stupro, adesso il portoghese ha intenzione di uscire allo scoperto e spiegare la sua versione. ...

“Se Asia Argento è stata esclusa da X Factor - perché Cristiano Ronaldo gioca ancora?” : “Se Asia Argento è stata esclusa da X Factor, perché Cristiano Ronaldo gioca ancora?” Questa mia frase provocatoria, detta domenica sera nella diretta “intima” Let’s Spend Sunday Night Together da casa mia, è stata ripresa dovunque, trasmessa alla Zanzara, generato trasmissioni, articoli, citata in una miriade di tweet, per lo più di juventini imbufaliti (tra cui molte ragazze che difendono paradossalmente CR7). In realtà io sono contrario ...

Accuse a Cristiano Ronaldo salta fuori anche il ruolo del Real. 'Tutto falso' : El Real Madrid no tenía conocimiento alguno ". In sintesi il Real Madrid non sapeva niente delle Accuse di presunta violenza sessuale subita da Kathryn Mayorga nel 2009. La società di Florentino Pérez ...

Noi stiamo con Cristiano Ronaldo : 'Sembrano vicende da barzelletta' : TORINO - Le donne al fianco di Cristiano Ronaldo . E non soltanto, come è ovvio, quelle della sua famiglia, che hanno fatto quadrato intorno al giocatore. Chi preferendo il silenzio, come la fidanzata ...

Cristiano Ronaldo parlerà con gli investigatori : Il desiderio di Cristiano Ronaldo di raccontare la sua verità, i duelli a distanza tra il Real Madrid e i mass media portoghesi, le certezze granitiche dello Spiegel, che per primo ha raccontato la vicenda della presunta violenza sessuale di CR7 a danno della modella statunitense Kathryn Mayorga. E negli Stati Uniti prosegue il lavoro degli inquirenti, che stanno indagando per chiarire nella maniera più definita possibile i confini ...

Le notizie del giorno – Il caso Cristiano Ronaldo ed il nuovo scandalo ‘Calciopoli’ : Le notizie del giorno – “Il Real annuncia di aver intrapreso un’azione legale nei confronti del giornale portoghese Correio da Manhã per aver pubblicato delle notizie palesemente false al solo scopo di danneggiare seriamente l’immagine del club. Il Real Madrid non è assolutamente a conoscenza delle informazioni che il giornale ha pubblicato con riferimento a Cristiano Ronaldo, ragione per la quale non può essere stato in grado di ...