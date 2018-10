Così nascono le “stelle” del cervello | gli astrociti aiuteranno a comprendere i disturbi

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Una ricerca ha rivelato comele “stelle” del: sono gli, celluledenominate per la loro tipica (ma non unica) morfologia stellata. A lungo considerate come un semplice collante tra neuroni, sono in realtà essenziali per il corretto sviluppo e funzionamento neuronale: capire la loro origine aiuterà adello sviluppo del sistema nervoso, come indica lo studio pubblicato sulla rivista Plos Biology dal gruppo di ricerca di Annalisa Buffo del Neuroscience Institute Cavalieri Ottolenghi (Nico) dell’Università di Torino. Lo studio, condotto in collaborazione con l’Irccs San Raffaele di Milano, l’Istituto Cajal di Madrid e il Brain Research Institute dell’Università di Zurigo, ha svelato per la prima volta i meccanismi attraverso i quali sono generati i tre tipi didel cervelletto, centro di controllo del movimento. ...