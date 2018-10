Contratti in scadenza alla Asl di Teramo Il Nursind | subito una soluzione

I precari del nucleare scrivono a Di Maio : “Tuteliamo la sicurezza - con Contratti in scadenza” : Sono circa 100 i lavoratori precari impiegati dalla Sogin, la società che si occupa dello smaltimento delle centrali nucleari italiane e dello smaltimento delle scorie. Sono precari ma si occupano della sicurezza nucleare del Paese. I loro contratti scadono il 31 ottobre e non sanno nulla del loro futuro: per questo chiedono di incontrare il ministro Di Maio.Continua a leggere

Scuola - scadenza Contratti precari : richiesto un intervento del MIUR : scadenza contratti precari: la FLC CGIL spiega che con il CCNL 2018 è stato arginato l’incertezza dei contratti “fino ad aventi diritto” ed è stato stabilito che tutti i contratti devono avere un termine, sebbene resti la possibilità di chiudere anticipatamente il contratto in essere, per stipulare quello con il sopraggiunto avente diritto. Tuttavia l’applicazione dell’istituto non risulta uniforme sul territorio nazionale. Una causa sono ...

Scuola - scadenza Contratti precari : richiesto un intervento del MIUR : scadenza contratti precari: la FLC CGIL spiega che con il CCNL 2018 è stato arginato l’incertezza dei contratti “fino ad aventi diritto” ed è stato stabilito che tutti i contratti devono avere un termine, sebbene resti la possibilità di chiudere anticipatamente il contratto in essere, per stipulare quello con il sopraggiunto avente diritto. Tuttavia l’applicazione dell’istituto non risulta uniforme sul territorio nazionale. Una causa sono ...