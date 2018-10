Conte | più investimenti da concessionarie

Governo - Conte : 'Il pil crescerà più del previsto' : I fondamentali dell'economia del Paese sono 'molto solidi' e non manchera' di spiegarli subito all'Europa. Se si guarda il solo dato finale del rapporto deficit/pil al 2,4%, i conti potrebbero non ...

Conte : da aziende investimenti in più fino a 20 miliardi di euro : Dall'incontro con le aziende di Stato è derivato un piano di investimenti aggiuntivo , rispetto a quelli da loro originariamente programmati, per il prossimo quinquennio, di 15 miliardi in più, che ...

"Gold on the Ceiling" dei The Black Keys uno dei pezzi più forti del R'n'R Contemporaneo : Dan Auerbach e la sua band da Akron, Ohio sanno come attaccare il pubblico contro la parte e farlo stare senza fiato per tutta la durata di un concerto. Raramente mi sono divertito come a un live dei ...

La crisi più lunga e la Dottrina Mattarella. Un libro dell'Agi sul 4 marzo e la nascita del governo Conte : La storia della crisi più lunga della Repubblica, simbolo di un momento di passaggio del nostro paese, e le scelte di Sergio Mattarella, capo dello Stato giunto a metà del suo mandato. In una lunga cronaca raccontata dalla cronista politica dell'Agi Barbara Tedaldi, che ha seguito per l'agenzia il Quirinale in quelle settimane, si ripercorrono tutti i passaggi che hanno portato dalle elezioni del 4 marzo alla nascita del ...

Conte ottimista : cresceremo più di quanto dice l'Fmi : Il premier Conte è convinto che l'economia italiana sarà superiore a quanto previsto dal Fmi: "Confidiamo - ha detto parlando a margine di un incontro all'Università di Firenze - che la crescita sarà sicuramente superiore. Lavoriamo seriamente per la crescita". quanto ai rapporti con l'Europa, ha aggiunto Conte, "andremo a spiegare la manovra. Con la Commissione inizieremo una ...

Genova - Bucci Contestato : "Riapriremo le strade il più in fretta possibile" : Dura contestazione nei confronti del sindaco di Genova Marco Bucci da parte degli sfollati del Ponte Morandi, per la prima volta manifestano in corteo. Gli abitanti della Valpolcevera, in ginoccho ...

UnApp consente di rimuovere più applicazioni Contemporaneamente : UnApp è uno strumento che permette di rimuovere più applicazioni contemporaneamente anziché disinstallarle una per una. L'app non richiede il root del dispositivo ma non consente di disinstallare le app di sistema, tuttavia è possibile nasconderle dall'elenco tramite le impostazioni. L'articolo UnApp consente di rimuovere più applicazioni contemporaneamente proviene da TuttoAndroid.

Giuseppe Conte - la bomba di fango nella settimana più dura per Lega e M5s : 'Come è diventato professore' : bomba di fango su Giuseppe Conte , nei giorni più delicati per il governo di Lega e M5s . Dalle pagine di Repubblica arriva un affondo piuttosto imbarazzante sul premier: si parla di 'un concorso tra ...

Conte : più populismo in istituzioni Ue : 16.12 "Se abbiamo un problema oggi in Europa è che si è creato un distacco fra le istituzioni e le genti europee",ha detto il premier Conte commentando le parole del commissario europeo Moscovici sul governo italiano, definito "xenofobo e populista". "Le istituzioni europee dovrebbero essere più populiste,cercando di cogliere meglio le istanze delle genti", ha aggiunto Conte che all'accusa di xenofobia dice: "Non la commento neppure,la ...

Conte : "Le istituzioni europee siano più populiste. Respingo al mittente le accuse di xenofobia" : "Le istituzioni europee dovrebbero essere più populiste". A dirlo è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che, ad Assisi, ha risposto a chi gli chiedeva un parere sulle 'accuse' di populismo che spesso vengono rivolte al governo gialloverde. Per il premier i leader dell'Unione europea devono cercare di cogliere meglio le istanze delle genti" e le istituzioni Ue "dovrebbero considerare che si è venuta a creare una ...

Ponte Genova - Conte : Bucci commissario figura più idonea : 'Rivolgo un pensiero ai genovesi e alla città ferita dal tragico crollo del Ponte Morandi. Da quel giorno non abbiamo smesso di lavorare per garantire il pieno ritorno alla normalità e sono lieto di ...

Manovra - Conte : "Sarà seria e coraggiosa". Tria : "Più investimenti pubblici per la crescita" : Def e legge di bilancio 2019 al centro della conferenza stampa di stasera a Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte rassicura a nome del governo che il rapporto deficit-pil verrà fissato al 2,4% solo nel 2019 per poi calare al 2,1% nel 2020 e all'1,8% l’anno successivo.La precisazione era arrivata già in mattinata per bocca del Ministro dell’Economia: le parole di Giovanni Tria davanti alla platea di ConfindusTria avevano ...

