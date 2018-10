Congresso PD | se Minniti scende in campo diventano sei i candidati alla segreteria

Blastingnews

: Per uscire dall’impasse. Per un congresso che parta dalla concretezza e dalle città. Per Marco #Minniti segretario… - DarioNardella : Per uscire dall’impasse. Per un congresso che parta dalla concretezza e dalle città. Per Marco #Minniti segretario… - ilfoglio_it : C'è un Pd che vuole Minniti segretario. Tredici sindaci firmano un appello per la candidatura unitaria dell'ex mini… - ilfoglio_it : Al congresso c’è Minniti. Un appello “unitario” di sindaci renziani lancia l’ex ministro contro Zingaretti. Il nuov… -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Ildel Pd non è ancora stato ufficialmente indetto, ma il dibattito all'interno del principale partito di opposizione VIDEO è sempre più serrato e in particolare si moltiplicano le possibili candidature per succedere a Maurizio Martina come segretario nazionale: peraltro l'attuale leader dem non si è ancora espresso sull'ipotesi di potersi presentare in prima persona. E' di ieri sera la notizia della diffusione di un appello firmato da 13 sindaci a sostegno della possibile candidatura di Marco. L'ex ministro dell'Interno non si è ancora espresso ufficialmente in tal senso, ma da molte parti si vocifera chefine potrebbe accettare. Nei prossimi giorni l'esponente dem calabrese, con ogni probabilita', sciogliera' la propria riserva in un senso o nell'altro. Salgono a sei i '' a segretario del PD Quello dell'ex inquilino del Viminale è il sesto ...