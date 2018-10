Concorso Sna 123 dirigenti | bando scaduto | come prepararsi alle prove

Concorso Sna 148 allievi - bando in scadenza : come candidarsi : C’è tempo fino al 4 ottobre per candidarsi al Concorso Sna 148 allievi al corso-Concorso selettivo di formazione organizzato dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione, che intende preparare 123 figure di dirigenti da inserire nelle amministrazioni pubbliche. Vediamo in dettaglio i requisiti di ammissione, come presentare la domanda e come si svolgerà la selezione concorsuale. Scarica qui il bando di Concorso Concorso Sna 148 allievi: ...