Come indossare il foulard d’inverno | ecco qualche idea di look

Come indossare i texani - il must have dell’autunno : Gli stivali da cowboy, altrimenti detti texani, sono stati super presenti sulle passerelle della fashion week, li hanno proposti in tantissimi, da Emporio Armani a Fendi. Le fashion blogger, a cominciare dalla Ferragni, li hanno già sfoggiati più volte. Se anche voi siete delle amanti degli stivali che fanno tanto Texas, ecco qui qualche idea per indossarli con stile. Fonte Pinterest Come indossare i texani: niente denim La cosa più importante è ...

Pied de poul - ecco Come indossare a tutte le età questo iconico tessuto! : Fu Christian Dior a consacrarla al mondo della moda, utilizzando questo pattern come simbolo di stile ed eleganza, utilizzandolo addirittura come materiale per il packaging della sua nota fragranza ...

Come indossare la paglietta : ecco qualche consiglio di stile : La paglietta è quel cappellino con la cupola piatta e la tesa piccola e rigida, spesso ornata con un nastro scuro. E’ un cappellino spiritoso e casual, che si presta ad essere abbinato in mille modi diversi: vediamo Come. Come indossare la paglietta: in estate Abbinatela al bianco e ad occhialoni da sole e sarete perfette. Se aggiungete grandi orecchini a cerchio otterrete un look da gitana. Promosse! Fonte Pinterest Come indossare la ...

Come indossare l’abito off the shoulders : 5 modi per indossarlo : L’abito off the shoulders è l’abito che si indossa a spalle scoperte. E’ un capo romantico, sia estivo che primaverile. A me personalmente piace moltissimo, perchè trovo che sia un compromesso elegante e grazioso tra lo stare freschi e il non scoprirsi troppo. In questo post vi farò vedere cinque modi diversi per indossarlo con stile. Come indossare l’abito off the shoulders: casual Per indossarlo così non ci vuole poi ...