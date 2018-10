Collisione navi Corsica | il parco | “Preoccupati per le coste”

meteoweb.eu

(Di venerdì 12 ottobre 2018) “Siamo molto vigili perché c’è la preoccupazione che ci possano essere effetti sulle coste delnazionale dell’Arcipelago toscano e nel Santuario dei cetacei, stiamo aspettando il risultato dei sopralluoghi di Ispra”. Lo afferma il presidente delGiampiero Sammuri in merito alladi duea nord dellatra la nave tunisina Roro Ulysse e la portacontainer cipriota Cls Virginia. Il, spiega una nota, e’ in costante contatto con la Capitaneria di porto di Livorno per monitorare la situazione dell’inquinamento causato dalla. L’Ispra, si legge ancora, su mandato del ministero dell’Ambiente oggi ha in programma di svolgere un sopralluogo in elicottero per monitorare i possibili effetti causati dalla presenza di olii combustibili in mare e per verificare se ci sono animali in difficolta’ e, ...