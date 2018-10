Claudio Gentile | “Ecco perché non alleno Ronaldo? C’è un complotto”

serieanews

: Claudio Gentile: 'Non alleno perché non faccio favori a nessuno. Nel 2006 ho perso la Juve a causa della Figc'… - fantagazzetta : Claudio Gentile: 'Non alleno perché non faccio favori a nessuno. Nel 2006 ho perso la Juve a causa della Figc'… - Spazio_J : - fortras : @borghi_claudio @tito_claudio Gentile On.le Borghi, non ho letto di querele presentate contro l’On.le Rosato. Ha cambiato idea? -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Intervistato in esclusiva dai colleghi di “sportnews.eu”,, ex calciatore e campione del mondo con la Nazionale italiana, ha risposto ad alcune domande postegli sulla Juventus e l’ottimo avvio di stagione che stanno vivendo i bianconeri.è partito dalla vicenda: “Fino a quando è stato al Real Madrid non è uscito fuori nulla. La … L'articolo: “Ecconon? C’è un complotto” proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....