Classifica Eurolega 2018-2019 | Risultati | Calendario | Orari | date e programma

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Di seguito tutti ie le classifiche dell'. STAGIONE REGOLARE 1a GIORNATA Giovedi 11 Ottobreore 19.00 CSKA Mosca-FC Barcellona 95-75 ore 20.00 Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv 89-84 ore 20.30 Bayern Monaco-Anadolu Efes 71-90 ore 21.00 Real Madrid-Darussafaka 103-90 Venerdì 12 Ottobreore 18.45 Buducnost-Olimpia Milano 71-82 ore 19.00 Khimki Mosca-Olympiacos 66-87 ore 19.00 Zalgiris-Baskonia Vitoria 79-87 ore 19.45 Fenerbahce-Gran CanariaOlympiacos 2 CSKA Mosca 2 Anadolu Efes 2 Real Madrid 2 Milano 2 Vitoria 2 Panathinaikos 2 Maccabi 0 Zalgiris 0 Buducnost 0 Darussafaka 0 Bayern Monaco 0 Barcellona 0 Khimki Mosca 0