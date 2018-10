Clamoroso Champions League | sospetti di combine | girone del Napoli verso un incredibile

Champions League – Clamoroso flop del Real Madrid - Roma super : risultati e classifica del Girone G : Il CSKA Mosca batte clamorosamente il Real Madrid e si porta in testa alla classifica del Girone , la Roma sorride grazie alla vittoria contro il Viktoria Plzen Splendida vittoria della Roma questa sera nella seconda sfida della fase a gironi di Champions League . I giallorossi hanno letteralmente asfaltato il Plzen con un secco 5-0 all’Olimpico. Un successo importantissimo per la Roma che, complice la clamorosa sconfitta del Real ...

Clamoroso attacco di Vidal al Real Madrid : “col Var avrei due Champions” : Arturo Vidal pensa già alla Champions League, suo tarlo dopo aver perso ripetutamente nelle ultime fasi della competizione Arturo Vidal si è ben integrato in Spagna, dalle sue parole contro il Real Madrid, sembra infatti che il clima ostile in casa Barcellona contro le merengues gli sia già entrato in testa. “Voglio vincere tutto e ovviamente in particolare la Champions League. Con il VAR, il Bayern Monaco avrebbe due Champions League in ...