blogo

: Claire Holt di The Vampire Diaries è incinta - gossipblogit : Claire Holt di The Vampire Diaries è incinta - trustnoonebabe : RT @sharmdario: Claire Holt aka Rebekah Mikaelson è incinta, sta per diventare mamma, piango #TheOriginals -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) The Originals,ha sposato Matt Kaplan Rebekah Mikaelson di The Originals si è sposata. 30enne attrice australiana diventata famosa grazie al ruolo di Rebekah Mikaelson in Thee in The Originals,ha annunciato su Instagram di esseredi The12 ottobre 2018 10:09.