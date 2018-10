Cina - vola surplus commerciale con Usa : ANSA, - PECHINO, 12 OTT - Il surplus commerciale della Cina raggiunge a settembre verso gli Usa nuovi record, portandosi a 34,1 miliardi di dollari, malgrado i dazi americani sull'import di beni "made ...

L’Etna viCina al collasso : il vulcano tende a scivolare verso lo Ionio : Un processo determinato da un collasso gravitazionale starebbe minando la già precaria stabilità del vulcano attivo più alto d’Europa. Questo è quanto scaturito da una ricerca condotta da un gruppo internazionale di scienziati, costituito, tra gli altri, da alcuni membri dell'Istituto Nazionale di Geofisica e vulcanologia, Sezione di Catania e Osservatorio Etneo. Pubblicato sulla rivista scientifica “Science Advances”, lo studio ha evidenziato ...

Beach volley - World Tour 2018 Qinzhou : Menegatti/Orsi Toth volano in semifinale in Cina : Ottime notizie per il Beach volley femminile italiano dal torneo 3 stelle di Qinzhou in Cina. Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth, infatti, hanno conquistato l’accesso alla semifinale esaltandosi nel contesto asiatico e prevalendo in confronti non semplici che stanno a certificare la bontà della coppia nostrana. Il duo allenato da Terenzio Feroleto ha superato in primis le spagnole Amaranta-Lobato con il punteggio di 2-0 (21-16, ...

Il Genoa vola - super Piatek! Zaza trasCina il Torino - 2-0 Fiorentina : ROMA - Ci sono volute solo sette giornate per mettersi alle spalle Boniek e Glik: Krzysztof Piatek affonda il Frosinone con una doppietta e sale a quota otto reti in Serie A , uno in più di quanto ...

Alitalia vola verso la Cina : Di Maio spera nella Cina per risolvere il dossier Alitalia . "Sono stati manifestati tanti interessi da parte degli investitori cinesi verso alcune nostre aziende, ma non siamo venuti a pregare ...

DI MAIO VOLA IN Cina IN ECONOMY : “BIGLIETTO BUSINESS? FAKE NEWS”/ Video : i due errori di Anzaldi del Pd : Di MAIO VOLA in CINA: "in ECONOMY" ma Anzaldi lo "stana", "è in Business". Video, il Ministro M5s controreplica e sbugiarda il Pd: "ecco il biglietto, i dem mentono"(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 14:41:00 GMT)

Dramma in hotel - bimbo di 4 anni scivola nella pisCina e muore annegato : Il piccolo Presley Stockton è stato rinvenuto nella piscina già esanime. Nonostante i tentativi di rianimazione dei presenti e poi dei soccorsi medici, purtroppo non ce l'ha fatta, era in vacanza con la famiglia da poco più di 24 ore.Continua a leggere

Di Maio vola in Cina : 'Viaggio in economy'. Pd all'attacco : mente - è in business : Ha fatto dell'affaire 'Air Force Renzi' una bandiera, e per il primo viaggio in Cina ha scelto naturalmente un aereo di linea. Ma il ministro del Lavoro e vicepremier Luigi Di Maio rischia si ...

Di Maio vola in Cina e in aereo fa il grillino : “Sono in economy. In tre mesi e mezzo da ministro mai un volo di stato” : Il vicepremier Luigi Di Maio vola in Cina e lo fa con un aereo di linea, marcando la distanza con chi in passato ha fatto ampio uso dei voli di Stato. Il ministro ci tiene anche a sottolinearlo, tanto da dedicare all’occasione una piccola diretta Instagram mostrando il biglietto aereo: “In tre mesi e mezzo da ministro non ho mai preso un volo di Stato” L'articolo Di Maio vola in Cina e in aereo fa il grillino: “Sono in ...

Di Maio vola in Cina con un volo di linea e mostra il biglietto : «Sono in classe economica» : Il ministro Di Maio al suo decollo per la Cina posta dei video su Instagram e mostra il biglietto di classe economica con cun volo di linea. Poi dice: «volo in economy, con i voli di linea. Mai preso ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : la Lituania vola in Cina all’overtime - Spagna sola al comando nel girone I : Si chiude la finestra di settembre dedicata alle nazionali ancora in corsa per le Qualificazioni Mondiali 2019. Al termine della serata odierna viene resa nota la quarta rappresentativa europea che parteciperà alla rassegna iridata: si tratta della Lituania, che al termine di un match combattutissimo contro i Paesi Bassi, deciso dopo due tempi supplementari con la vittoria dei baltici, stacca matematicamente il pass per la Cina il prossimo ...

Studio Firmano e la mediCina del futuro : dal simposio alla tavola rotanda : ... Mario Santoro, che organizzò a Fermo importanti convegni:"Un'intuizione illuminata e profonda del fondatore ha affermato Andrea Vesprini La storia dell'arte medica e della scienza non è qualcosa di ...

Softball - Intergirone Serie A1 : clamorosa vittoria di Nuoro su Bussolengo - vola Forlì - Caronno viCina ai playoff : Il secondo weekend dell’Intergirone di Serie A1 fa registrare una delle sorprese più grandi dell’intero campionato: Bussolengo perde la sua quarta partita di stagione, ma stavolta a battere le venete è Nuoro, ormai lontanissima dalle ambizioni di alta classifica e che sta pensando a cercare una sempre più vana via diretta per la salvezza. Forlì, una volta conquistato il secondo posto, ha invece deciso di togliere quasi tutte le ...

La cuCina fa spettacolo. Arriva il primo Temporary Musem dedicato all’arte in tavola a Zoomarine : La cucina è ormai consolidata protagonista dei palinsesti televisivi. Chef e star dello spettacolo si preparano anche per quest’anno alle seguitissime sfide nei vari format autunnali. Per omaggiare questa tendenza il Parco Marino Zoomarine scende in campo con un insolito esperimento: il 12 settembre Arriva, per la prima volta, un Temporary Museum tutto dedicato all’arte dell’intaglio di frutta e vegetali, che sarà allestito nella splendida ...