Ciclismo | week-end pieno di appuntamenti per la Nippo Vini Fantini | ecco il programma nel

sportfair

: Vocis Magazine #rassegnastampa ?? @comunedicomo Simona Rossotti - Museoghisallo : Vocis Magazine #rassegnastampa ?? @comunedicomo Simona Rossotti - inLOMBARDIA : AGENDA #inLombardia Il Lombardia 13 – 14 ottobre 2018 Un week end a tutto ciclismo! Per campioni ma non solo. Info… - Altarimini : Ciclismo: week end positivo per la Benessere e Sport, tre vittorie nel carniere | -

(Di venerdì 12 ottobre 2018)-end impegnativo per laEuropa O, impegnata su quattro fronti tra sabato e domenica-end impegnativo per gli #OrangeBlue impegnati in 4 competizioni, in 4 differenti paesi e in 2 continenti. Sabato in Italia grande attesa per “Il Lombardia”, la classica delle foglie morte, vedrà 7 #OrangeBlue al via. Domenica a Hong Kong si correrà anche la finale delle Hammer Series, con la doppia competizione a sprint e a inseguimento che eleggerà “la migliore squadra al mondo”. Gli #OrangeBlue si presentano all’evento finale come miglior team Professional in classifica. In Giappone la Oita Urban Classic impegnerà 4 atleti #OrangeBlue mentre in Cina si svolgeranno le battute conclusive del Tour of Taihu Lake. IL LOMBARDIA Senza dubbio l’appuntamento più prestigioso, la gara World Tour e grande classica italiana che chiuderà la stagione europea del team. 7 gli ...