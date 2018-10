Ciclismo – Tour of Taihu | secondo posto e maglia di miglior giovane per Imerio Cima dopo

Ciclismo : rubato il trofeo del Tour De France! Thomas vittima di un furto a Birmingham : Spiacevole disavventura per Geraint Thomas. Al vincitore dell’ultimo Tour De France è stato rubato proprio il trofeo vinto lo scorso luglio in terra francese. Il tutto è successo a Birmingham, dove la Pinarello, uno degli sponsor principali del Team Sky, ha organizzato un evento dove erano esposti tutti i trofei e le maglie di Vuelta, Giro d’Italia e Tour vinti da Froome e Thomas negli ultimi due anni. “Non è una cosa di grande ...

Ciclismo - l’ira della Quickstep : ‘Abbiamo fatto la Parigi Tours per l’ultima volta’ : La nuova versione della Parigi Tours ha fatto molto discutere. La classica francese ha cambiato completamente il suo percorso e gli equilibri tattici inserendo dei tratti di strade sterrate negli ultimi km di corsa, scimmiottando la Strade Bianche, la gara senese che è una delle più spettacolari e suggestive dell’intera stagione. Se la corsa italiana ha raccolto fin da subito grande entusiasmo sia tra i corridori che tra gli appassionati, non ...

Ciclismo : la nuova Parigi Tours degli sterrati è di Kragh Andersen : E’ stata una Parigi Tours [VIDEO] completamente diversa rispetto al passato quella che è andata in scena oggi in Francia. Il nuovo percorso con una dozzina di chilometri di strade sterrate in mezzo ai vigneti ha cambiato le carte in tavola di una delle classiche storicamente più favorevoli agli sprinter, rendendola una corsa più vicina ad una Roubaix o ad una Strade Bianche. Negli ultimi 50 km il gruppo è esploso, fino all’assolo vincente di ...

Ciclismo – Paris-Tours : trionfa Kragh Andersen della Sunweb : Ciclismo – Paris-Tours, una “fuga nella fuga” di Kragh Andersen della Sunweb è andata in porto portandolo alla vittoria La Paris-Tours è una delle “classiche d’autunno” che caratterizza la stagione ciclistica. Quest’oggi la corsa è andata in scena, caratterizzata da una lunga fuga andata in porto con tre ciclisti in testa alla gara: Terpstra, Cosnefroy e Kragh Andersen hanno collaborato per portare ...

Ciclismo - Fabio Aru correrà il Tour of Guangxi. La stagione del sardo si chiuderà in Cina il 21 ottobre : Fabio Aru, che non ha preso parte ai Mondiali di Innsbruck perché non in perfetta forma, non ha ancora posto fine alla sua stagione agonistica: il sardo, come confermato a “La Gazzetta dello Sport” da Beppe Saronni, sarà al via, in Cina, del Tour of Guangxi, che si svolgerà dal 16 al 21 ottobre. Queste le dichiarazioni di Saronni alla Rosea: “Questo al momento è il suo programma, se però prima di partire per la Cina si sentirà ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : Gianni Moscon - orgoglio e generosità. Corsa da protagonista - peccato per lo stop post-Tour de France : Gianni Moscon ha corso da protagonista ai Mondiali di Ciclismo di Innsbruck (Austria). Il 24enne trentino non è riuscito a conquistare la prima medaglia iridata individuale della carriera, ma ha colto un quinto posto che ha comunque un valore molto alto se consideriamo la prestazione e soprattutto il potenziale futuro di questo ragazzo. Sul durissimo percorso odierno Moscon ha retto alla grande, riuscendo a restare sempre nel vivo della Corsa. ...

Ciclismo - Giulio Ciccone ha firmato per la Trek Segafredo! Il 23enne sbarca nel World Tour : Giulio Ciccone è pronto per iniziare la nuova avventura alla Trek Segafredo. La squadra statunitense, iscritta al World Tour, ha ufficializzato l’accordo raggiunto con il 23enne abruzzese attualmente in forza alla Bardiani-CSF. L’atleta andrà così ad affiancare corridori importanti come Porte e Mollema, potrà mettere in luce le sue doti di scalatore e avrà la possibilità di crescere. Professionista dal 2016, anno in cui vinse la ...

Ciclismo – Tour of China I : la Nippo Vini Fantini sorride - secondo posto nella classifica generale per Cima : Si chiude con il secondo posto nella classifica generale finale il Tour of China I di Damiano Cima, premiato anche per la terza piazza colta nella classifica finale a punti Si è concluso oggi il Tour of China I. Al termine della competizione cinese il giovane italiano Damiano Cima ha colto il secondo posto in classifica generale, a soli 8’’ dal leader colombiano Juan Sebastian Molano. Il suo bottino complessivo ammonta a una vittoria di ...

Ciclismo - Gianni Moscon : ‘Il Tour de France è stato una vergogna’ : È un Gianni Moscon [VIDEO] impetuoso e voglioso di rivincite quello che si appresta a tornare in gruppo. Oggi scade infatti la squalifica di cinque settimane inflittagli per la sbracciata verso Elie Gesbert durante la quindicesima tappa del Tour de France e sabato con la Coppa Agostoni riprendera' la sua tormentata stagione. Nel giorno in cui è terminata la sanzione Moscon ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui è uscito ...

Ciclismo - Geraint Thomas rinnova con il Team Sky. Il vincitore del Tour de France firma un triennale : Geraint Thomas ha rinnovato il contratto con il Team Sky per ben tre anni. Il vincitore dell’ultimo Tour de France proseguirà dunque la propria carriera con la corazzata britannica grazie alla quale è riuscito a esplodere nel corso delle ultime stagioni. Il gallese, attualmente impegnato al Giro di Gran Bretagna dopo il trionfo alla Grande Boucle, era uno dei pezzi di mercato più pregiati visto il rapporto in scadenza con la formazione ...

Ciclismo - c'è il tessuto anti sbucciature Lo fa Santini - test al Tour de France : Durante la nona tappa, la Arras-Roubaix, l'atleta lettone Toms Skuji della squadra Trek-Segafredo è caduto senza riportare escoriazioni nell'area del fianco, perché indossava Impact, un calzoncino ...

Ciclismo - prosegue la tappa cinese della Nippo Vini Fantini : sabato scatta il Tour of China : Dal 8 al 15 di settembre andrà in scena il Tour of China I, che proseguirà dal 17 al 23 con il Tour of China II Dopo la vittoria di tappa e della classifica generale del Tour of Xingtai continua la trasferta cinese del team Nippo Vini Fantini Europa OVini. Dal 8 al 15 di settembre andrà in scena il Tour of China I, che proseguirà dal 17 al 23 con il Tour of China II. LA FORMAZIONE. Per il primo dei due Tour saranno 6 gli atleti al via per ...