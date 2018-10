Ciclismo – La Bahrain ha scelto il roster per Il Lombardia | Nibali al comando del team

Ciclismo – Giro dell’Emilia 2018 - ecco il roster della Bahrain-Merida pronto a sostenere Vincenzo Nibali : La Bahrain-Merida comunica il roster che sarà protagonista al Giro dell’Emilia 2018, Pozzovivo e Visconti pronti a mettersi al servizio di Nibali Al Giro dell’Emilia 2018, la Bahrain-Merida vuole ottenere un risultato degno di nota. Dopo la partecipazione di Vincenzo Nibali e colleghi ai Mondiali di Ciclismo 2018, è tempo per i corridori della squadra britannica di affrontare la corsa di un giorno. Per sabato 6 ottobre è in ...

Ciclismo - Giacomo Nizzolo si trasferice al team Dimension Data dal prossimo anno. Cavendish alla Bahrain-Merida? : Dal 2019 Giacomo Nizzolo vestirà la maglia del team Dimension Data. Dopo aver trascorso cinque stagioni alla Trek-Segafredo (dal 2014 quando prendeva il nome di Trek Factory Racing), il velocista milanese, che vanta 18 vittorie da professionista e sette partecipazioni in un Grande Giro, si trasferisce nella casa ciclistica sudafricana. La Dimension Data sta inoltre ragionando sul mercato in uscita, in particolare riguardo a Mark Cavendish. Il ...

Ciclismo - Enrico Gasparotto lascia il Team Bahrain : ‘Non vedo l’ora che arrivi il 2019’ : Dopo due sole stagioni si separano le strade del Team Bahrain Merida [VIDEO] e di Enrico Gasparotto. Il corridore friulano è stato protagonista di una buona stagione, con il podio all’Amstel e il sesto posto alla Liegi, ma ha deciso di accettare la proposta della Dimension Data. La squadra sudafricana, reduce da un 2018 particolarmente difficile, si sta fortemente rinnovando con un organico più improntato alle classiche che avra' proprio in ...

Ciclismo - Problemi di doping in casa Bahrain Merida : sospendo un corridore : In conformità con la nostra politica di tolleranza zero, il ciclista è stato sospeso immediatamente ', si legge nel comunicato ufficiale della squadra. Il contratto di Siutsou scade il 31 dicembre ...

Ciclismo – Importante conferma in casa Bahrain Merida : rinnovato il contratto di Antonio Nibali : Antonio Nibali rinnova il suo contratto con la Bahrain Merida: il giovane ‘squaletto’ tra obiettivi e ambizioni La Bahrain Merida ha annunciato ieri il rinnovo di contratto di Antonio Nibali per un altro anno. Il 25enne fratello minore di Vincenzo è alla sua quarta stagione da professionista, alla seconda nel World tour con la Bahrain Merida. Recentemente il messinese ha conquistato la sua prima vittoria da pro, in una tappa ...

Ciclismo - Team Bahrain : partenze pesanti tra cui gli Izagirre - tanti volti nuovi : Il Team Bahrain Merida resta particolarmente attivo [VIDEO] sul mercato del Ciclismo. Ora che i nuovi ingaggi per la prossima stagione si possono annunciare ufficialmente si comincia a scoprire una formazione che sara' profondamente rinnovata. La squadra capitanata da Vincenzo Nibali ha gia' formalizzato l’arrivo di sette nuovi corridori, tra i quali anche Damiano Caruso, un gregario di grande qualita' ed esperienza per le corse a tappe. Con ...

Ciclismo - è guerra aperta tra la Bahrain-Merida e l’ASO dopo il caso Nibali : Copeland promette scintille : Il team dello Squalo è in procinto di presentare una richiesta di risarcimento all’ASO dopo l’infortunio patito da Nibali al Tour de France Vincenzo Nibali è pronto a tornare in sella dopo l’infortunio subito nel corso del Tour de France, lasciandosi alle spalle uno dei periodi più bui della sua carriera. La Bahrain-Merida però non ha nessuna voglia di dimenticare, anzi. Il direttore generale del team Brent Copeland ha ...

Ciclismo - cinque nuovi corridori per il Team Bahrain : arriva anche Damiano Caruso : Il Team Bahrain Merida è la squadra più attiva in questa fase del ciclomercato, con gia' cinque nuovi corridori ingaggiati per il 2019. La squadra capitanata da Vincenzo Nibali [VIDEO]ha pianificato un’opera di rafforzamento in tutti i settori, ma partendo dall’esigenza di dare al suo leader un gruppo più forte per le grandi corse a tappe. In quest’ottica è essenziale l’arrivo di Damiano Caruso. Il corridore siciliano aveva gia' corso con Nibali ...

Ciclismo - Damiano Caruso correrà per la Bahrain Merida : sarà compagno di Vincenzo Nibali : Altro acquisto importante per la Bahrain Merida che si rafforza assicurandosi le prestazioni di Damiano Caruso. Il siciliano lascerà la BMC dopo quattro stagioni e si accaserà nel club mediorientale per cui hai firmato un biennale. Il 30 enne, noto nel gruppo per le sue doti di passista-scalatore e per l’estrema disponibilità, è reduce dal ventesimo posto al Tour de France dopo l’undicesimo dell’anno scorso. Nel suo palmares ...

Ciclismo - Doppio colpo di mercato per la Bahrain Merida : due tedeschi nel team dello Squalo : Sieberg, invece più esperto, ha iniziato la sua carriera nel 2005 ed è uno dei migliori leader al mondo per gli sprint. Grandi le ambizioni del team su di lui riguardo la condivisione della sua ...

