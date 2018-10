Ci saranno sacrifici da sopportare Ce li siamo andati a cercare

huffingtonpost

: 'Ed i sacrifici saranno le cause dei più bei sorrisi' - AleMeister10 : 'Ed i sacrifici saranno le cause dei più bei sorrisi' - APedinotti : RT @mchiarissima: Grazie a questo governo anni di austerità e sacrifici, anni in cui gli italiani hanno tirato la cinghia, in cui sputando… - CristinaCasc : “I sacrifici saranno la causa dei più bei sorrisi.” -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) In queste settimane di turbolenza finanziaria, di polemiche avvelenate e di grande incertezza politica (a pensarci bene questo governo – grazie all'irresponsabile loquacità dei due vice presidenti del Consiglio – ha combinato più guai con le parole che con i fatti, anche perché di parole ne sono state dette tante, mentre dei fattiancora in attesa) ho continuato a pormi una domanda.Come gli antifascisti incarcerati o mal confino accolsero la notizia che gli alleati erano sbarcati in Sicilia, il 10 luglio del 1943? A leggere le loro memorie, quell'evento accese la speranza non solo di una prossima conclusione del conflitto, ma soprattutto di una conseguente caduta del regime (che poi si consumò poco dopo nella notte del 25 luglio con il voto favorevole all'ordine del giorno Grandi da parte della maggioranza dei membri del Gran ...