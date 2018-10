Chi sono i pionieri di domani La diretta dalla Maker Faire di Roma

Stefano CucChi - nove anni per avere giustizia sono troppi : Il caso Cucchi ci deve fare riflettere anche sui tempi irragionevoli della giustizia. A prescindere dalle responsabilità o meno anche di qualche magistrato. Perché sono trascorsi almeno 9 anni e passerà ancora del tempo prima di accertare con una sentenza (e forse anche definitiva) la responsabilità dei rei. Dei quali già oggi si sanno i nomi. Ora è certamente il tempo del tributo a una grande e ostinata donna come Ilaria Cucchi, che contro ogni ...

Grande Fratello Vip 3 - Giulia Salemi litiga con Francesco Monte : "Non sono un Chihuahua". Lui : "Attenta agli aggettivi" : Nonostante si parli insistentemente di un loro avvicinamento, non scorre del tutto buon sangue tra Giulia Salemi e Francesco Monte: nelle ultime ore l'account ufficiale del Grande Fratello Vip 3 ha pubblicato un Instagram un video nel quale l'ex concorrente di Miss Italia e l'ex tronista discutono animatamente in giardino alla presenza degli altri concorrenti della casa.Ecco cosa dice Monte: Giulia, a parte che veramente questa me la ...

Chi sono Raffaele D'Alessandro e Alessio Di Bernardo - i carabinieri accusati di aver pestato Stefano Cucchi : "Raffaè, se ti buttano fuori tu che lavoro vai a fare?", "Vado a fare le rapine agli orafi". Non è un discorso scherzoso tra amici, ma quello che si sente in un'intercettazione fatta nell'ambito delle indagini sulla morte di Stefano Cucchi. Nella registrazione - pubblicata da Il Corriere della Sera nel 2015 - si sentono i carabinieri coinvolti nella vicenda commentare gli sviluppi delle indagini. sono a bordo dell'auto di servizio, ...

Ciclismo - Alejandro Valverde : ‘L’Operacion Puerto? Ho dimostrato Chi sono' : La vittoria di Alejandro Valverde ai Campionati del Mondo ha sollevato un coro quasi unanime di elogi e applausi. Tra tante manifestazioni di gioia per la vittoria iridata, il campione murciano ha dovuto fare i conti anche con qualche insinuazione. Dopo la Milano Torino, che lo ha visto concludere al terzo posto [VIDEO], Valverde è stato stuzzicato sul suo coinvolgimento nell’Operacion Puerto e sulla successiva squalifica per doping che lo tolse ...

Gasparri : attacChi del governo sono solo una ritorsione - : ... di Toninelli e degli altri somari che stanno devastando l'economia italiana. In epoca di concorrenza sleale da parte del digitale nei confronti del mondo dell'editoria, della televisione, della ...

Spazio - incidente della capsula Soyuz con due astronauti : non succedeva dal 1983 - “Grazie a Dio sono vivi”. Aperta inChiesta penale [FOTO] : 1/12 ...

Salvini contro i negozi etnici : “Dovranno Chiudere entro le 21 - sono ricettacolo di spacciatori” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha anticipato che una delle norme contenute all'interno del Decreto Sicurezza imporrà ai negozi etnici la chiusura alle ore 21. "Stiamo pensando alla chiusura, entro le 21, dei negozietti etnici, che la sera diventano ricettacolo di spacciatori, di gente che beve fino alle tre di notte, che pisciano e cagano".Continua a leggere

Eden Hazard sChietto e sincero : “via dal Chelsea a fine stagione - sono il migliore al mondo!” : Eden Hazard non ha paura di auto proclamarsi il migliore al mondo, il calciatore del Chelsea manda messaggi di mercato al Real Madrid Eden Hazard ripete a gran voce: “voglio andare al Real Madrid”. Il calciatore del Chelsea è stato chiaro e neanche la grande stagione che sta giocando sotto la guida di Sarri lo può distogliere dal suo obiettivo. Hazard ha dichiarato a Sky Sports News: “Se sono il migliore al mondo in ...

Elettra Lamborghini/ “Vado in Chiesa e sono astemia. In futuro potrei innamorarmi di una donna” : Elettra Lamborgini, dai reality, alla musica, è giunta fino alla conduzione di Ex on th beach. La nipote di Ferruccio si dichiara una ragazza controvera, ecco perché(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 15:23:00 GMT)

Gf Vip - Francesco Monte e Giulia Salemi si sono baciati? Ecco il video biriChino : Una telecamera inquadra la camera da letto del loft di Cinecittà e i rumori in sottofondo sembrano quelli di un bacio...

Non solo risChio-Italia - ecco perché i mercati sono tornati sull’ottovolante : L’economia è in ripresa e le società quotate a Wall Street si preparano a un’altra stagione di utili record, perché allora è tornata ai massimi la volatilità? L’impennata dei tassi Usa ha provocato contraccolpi pesanti in Borsa perché si teme che un’eccessivo rialzo dei rendimenti dei Treasury possa spingere una parte del mercato preferire questi ultimi alle azioni...

Invasione enorme di coccinelle. L’allarme : “Perché sono pericolose - finestre Chiuse” : Una vera e propria Invasione di coccinelle infette provenienti da Asia e Nord America sta colpendo in queste settimane la Gran Bretagna. Una migrazione di massa, sulla spinta dei miti venti autunnali, alla ricerca di un posto dove svernare che sta mettendo a rischio la salute delle specie locali. Le coccinelle sono portatrici di una malattia potenzialmente letale per gli altri insetti. Enormi sciami sono stati avvistati nell’area di ...