Chi è Elias Franco | il nuovo amore di Asia Argento

dilei

: Lunedì 15 Ottobre dalle 21.30 alle 22.30 seconda lezione del Nuovo Corso di Tango ad Ostia con il maestro Leonardo… - rozenncorbel1 : Lunedì 15 Ottobre dalle 21.30 alle 22.30 seconda lezione del Nuovo Corso di Tango ad Ostia con il maestro Leonardo… - Libero_official : Asia Argento, la paparazzata-terremoto: si consola subito? Ecco chi sarebbe il suo nuovo uomo, piuttosto impronosti… - sonlello : RT @mauriziocresce6: Chi è veramente intelligente nasconde di avere ragione. Elias Canetti -

(Di venerdì 12 ottobre 2018)è ildi. A svelarlo alcune fonti vicine alla regista italiana secondo cui fra i due ci sarebbe più di una semplice amicizia. L’ultimo anno è stato molto difficile per l’attrice, che ha dovuto fare i conti con tragedie e drammi. Prima la denuncia con Harvey Weinstein, poi la morte improvvisa di Anthony Bourdain, infine le accuse di violenza sessuale da parte di Jimmy Bennett.si è sempre mostrata forte e coraggiosa, ma in un’intervista a Verissimo è crollata, raccontando la sua solitudine e il dolore per la scomparsa dello chef. “A volte i giorni sembrano interminabili – ha confessato -. Non riesco a dormire. La notte mi sento molto sola, mi manca il mio compagno e mio figlio”. Bourdain si è tolto la vita lo scorso 8 giugno e ancora oggi l’attrice non riesce a spiegarsi quel gesto, ma ...