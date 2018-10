Che tempo che fa | Fabio Fazio fa beneficenza a Carlo Cottarelli | le cifre dell' ultimo

Maltempo - alluvione in Sardegna : riprese all’alba le ricerChe del pastore disperso : riprese all’alba le ricerche del pastore disperso da ieri a causa del Maltempo che ha investito la Sardegna sud orientale: si tratta di Nicola Campitello, 38 anni, sorpreso da un nubifragio nella zona di Castiadas, tra Costa Rei e Capo Ferrato, in una zona particolarmente impervia. Il servo pastore stava pascolando il gregge: probabilmente, nel tentativo di salvare gli animali, si è trovato in una situazione di difficoltà. Sul posto ...

Maltempo Calabria : proseguono giorno e notte le ricerChe del bimbo di 2 anni - ma senza esito : Sono proseguite ininterrottamente, anche oggi, le ricerche del corpo di Nicolò, il bimbo di due anni figlio di Stefania Signore, morta insieme all’altro figlio di 7 anni, dopo essere stata travolta dall’esondazione di un torrente a San Pietro Lametino, frazione di Lamezia Terme. Sul posto operano i vigili del fuoco ordinari e specialisti di mezzi movimento terra che si stanno alternando giorno e notte senza sosta. Le verifiche ...

Maltempo Sardegna - una vittima ad Assemini : “Ho visto una donna Che urlava chiedendo aiuto” : “Ho visto una macchina incidentata e c’era una donna che urlava in cerca di aiuto“. E’ la telefonata ricevuta dal 112 venti minuti dopo mezzanotte, mentre la Peugeot a bordo della quale si trovavano Tamara Maccario, 45 anni e le tre figlie veniva trascinata via dalla corrente del torrente ad Assemini. Proprio grazie a questa telefonata, arrivata da un cittadino, sono immediatamente scattati i soccorsi che hanno consentito ...

Maltempo Sardegna : a Capoterra scuole chiuse anChe domani venerdì 12 Ottobre : A Capoterra (Cagliari), uno dei centri più colpiti dal nubifragio di ieri e di stanotte nel Sud Sardegna, le scuole resteranno chiuse anche per l’intera giornata di domani. Il sindaco Francesco Dessì ha motivato la decisione con la precarietà della viabilità interna e nel territorio della città metropolitana, a partire dalla statale 195 che, dopo i crolli e gli allagamenti di ieri, resterà chiusa almeno fino a lunedì. L'articolo Maltempo ...

F35 - dal Pentagono stop temporaneo a operazioni di volo. Ispezioni straordinarie anChe in Gran Bretagna : stop momentaneo alle operazioni di volo degli F35 negli Stati Uniti. Lo ha deciso il Pentagono in seguito all’incidente del mese scorso in Sud Carolina. La sospensione consente un’ispezione delle pompe di carburante a tutta la flotta, spiega il Dipartimento della Difesa americano, sottolineando che le Ispezioni dovrebbero essere completate ”nelle prossime 24-48 ore”. I controlli seguono i dati preliminari raccolti nell’ambito dell’indagine ...

Fatima Alì - la nota concorrente di Top Chef : “Il dottore mi ha dato un anno di vita. Voglio provare tutto e stare con chi amo - nel tempo Che mi resta” : Ha soli 29 anni ed è una malata terminale di cancro. Fatima Alì in America ha raggiunto la popolarità per aver partecipato alla 15esima edizione del talent culinario Top Chef, ma ora tutti la conoscono anche per la sua storia di vita. Alla ragazza con il sogno di aprire un ristorante tutto suo, arrivata negli Stati Uniti dal Pakistan all’età di 18 anni, resta un anno di vita. Tutta colpa di un tremendo male, chiamato sarcoma di Ewing, che ...

Maiorca - anChe Rafael Nadal spala il fango dopo l’ondata di maltempo Che ha colpito la Spagna : anche il tennista Rafael Nadal si è unito alla gente di Sant Llorenc des Cardassar, a Maiorca, per aiutare a ripulire le case e le strade dopo le piogge torrenziali che hanno devastato l’area orientale dell’isola, provocando la morte di dieci persone. Risulta ancora disperso un bambino di cinque anni mentre sono più di 200 gli sfollati. In un video diffuso da El Pais le telecamere hanno registrato l’atleta maiorchino impegnato con gli ...

Linda Morselli e RaChele Fogar - Le mannequin/ Ancora in ombra e il tempo stringe (Pechino Express 2018) : Linda Morselli e Rachele Fogar, Le mannequin: Ancora in ombra le due stanno cercando di dimostrare chi sono, ma si devono sbrigare prima che sia troppo tardi. (Pechino Express)(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 09:51:00 GMT)

Maltempo - piogge torrenziali anChe in Liguria e Piemonte : tornado a Laigueglia nella notte - Nord/Ovest col fiato sospeso [LIVE] : Il Maltempo che sta investendo l’Italia occidentale si è intensificato nella notte: i violenti temporali che hanno provocato la drammatica alluvione che ha ucciso almeno 10 persone a Maiorca, nelle isole Baleari, hanno raggiunto il Golfo del Leone dopo aver attraversato la Costa Azzurra. piogge torrenziali hanno interessato la Francia meridionale, tanto che ad Auribeau-sur-Siagne sono caduti 144mm di pioggia, ma anche tra Liguria e ...

Politici e cittadini sappiano Che non c'è più tempo : Constatando che nel 2017 e nella prima parte del 2018 le emissioni di gas serra nel mondo sono tornate a crescere, con questo Rapporto dell'IPCC si certifica che la finestra per poter contenere l'...

Maltempo Piemonte : “rovesci e temporali anChe di forte intensità” - fiumi sotto controllo : “Persistono condizioni instabili, con rovesci e temporali anche di forte intensità più frequenti e diffusi sui settori sud-occidentali“: lo riporta, in un aggiornamenti meteo, Arpa Piemonte. “Nelle ultime 24 ore si sono verificate precipitazioni persistenti, forti e localmente molto forti sulla fascia montane e pedemontana, in particolare nella Val Pellice, Val Sangone, Valle Po, Val Maira, alta Valle Tanaro e Alta Valle ...

ShevChenko : "Meglio l'Italia nel primo tempo. Il pari? Ci va benissimo..." : La sua Ucraina, contro l'Italia di Mancini, ha strappato un buon pari al Ferraris , grazie al gol di Malinovskiy. Shevchenko può quindi dirsi soddisfatto della prestazione dei suoi: "Sono molto ...