Che Guevara | i giovani della Meloni lo celebrano | ma la destra si divide

I giovani della Meloni e Fdi celebrano il ricordo di Ernesto Che Guevara : La politica più che ad un arco diviso tra destra e sinistra somiglia piuttosto a un cerchio, con gli opposti, il rosso e il nero, che se da un lato risultano così lontani dall'altro finiscono col ...

Il nipote di Che Guevara attraverserà a piedi la Sicilia - Sky TG24 - : Ci sarà anche lo scrittore Martin Guevara Duarte nel gruppo di ricercatori, archeologi e storici che dal 6 ottobre attraverseranno l'isola: un viaggio da Mozia a Camarina lungo le antiche vie del sale,...

Jorit torna a Napoli e disegna Che Guevara sulle case popolari a Taverna del Ferro : Nuova, doppia, opera di Jorit, lo street artist napoletano noto per le sue incursioni d'arte nelle periferie della città ma anche in altri luoghi simbolo del mondo, come il muro di divisione dei territori palestinesi da Israele. Due giorni fa Jorit aveva decorato l'intera facciata di un edificio di case popolari a nella zona di Taverna del Ferro, nel ...

