Charlie Hebdo | Maurizio Belpietro assolto dal reato di vilipendio della religione perché

Charlie Hebdo contro i pesticidi - lancia il movimento "Noi vogliamo i papaveri" : Un vescovo. Molti scienziati. Medici. Uomini di spettacolo. Alla fine si sono già ritrovati in cento a firmare l'appello lanciato da un giornale di satira che gli eventi della cronaca del terrorismo hanno reso noto in tutto il mondo: 'Charlie Hebdo'. Questa volta non si tratta di una presa di posizione in difesa della libertà di pensiero, come dopo il sanguinoso assalto del ...

VIGNETTA Charlie HEBDO/ Sul ponte di Genova - ecco perché gli stupidi vincono : CHARLIE HEBDO ha pubblicato una VIGNETTA sul crollo del ponte di Genova che sta facendo scandalo. Il testo recita: "costruito dagli italiani… pulito dai migranti".

Charlie Hebdo - la copertina sul crollo del ponte Morandi : “Costruito dagli italiani - pulito dai migranti” : Charlie Hebdo torna a far indignare per una sua copertina. Nell’ultima edizione del periodico satirico francese, la numero 1361, il crollo del ponte Morandi a Genova viene collegato alla situazione dei migranti in Italia. L’immagine è una vignetta su sfondo giallo che mostra il ponte spezzato in alto a sinistra mentre a terra, tra le macerie e un’auto appena precipitata, c’è un uomo con la pelle nera che spazza il suolo con una ...

Ponte Morandi : l'ironia macabra di Charlie Hebdo sulla tragedia di Genova : L’ironia macabra di Charlie Hebdo si abbatte sul crollo del Ponte Morandi di Genova. sulla copertina del periodico satirico francese campeggia una vignetta che mostra il Ponte Morandi spezzato con un’auto appena precipitata tra le macerie e un immigrato che spazza i detriti dal suolo: "Costruito dagli italiani pulito dai migranti" è il commento che correda la vignetta.Si apre così il numero 1361 del settimanale satirico, divenuto famoso in ...

La macabra copertina di Charlie Hebdo sul crollo del 'Morandi' : Costruito dagli italiani... pulito dai migranti" : macabra ironia del periodico satirico francese Charlie Hebdo sul crollo del ponte Morandi . E' una copertina al vetriolo quella dell'ultima edizione del settimanale, la numero 1361, che lega la ...

