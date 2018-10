Champions | Psg-Stella Rossa partita truccata? Sospetta combine | dirigente avrebbe

Champions - sospette combine in Psg-Stella Rossa : scommessi tra i 3 e i 5 milioni : Anzi, il club parigino oggi prende le distanze dicendosi 'indignato' e ricordando l'attaccamento ai valori sportivi tra cui appunto 'l'integrità dello sport'. danni - Gli inquirenti comunque ...

Champions League - Psg-Stella Rossa è stata truccata? : Una vera a propria bomba mediatica è esplosa in giornata sull’edizione 2018-2019 della Champions League, secondo il quotidiano francese L’Equipe Psg-Stella Rossa dello scorso 3 ottobre, finita 6-1 per i transalpini, sarebbe sotto indagine delle autorità francesi, su segnalazione della Uefa, sulla base di un sospetto tentativo di combine. Sempre secondo quanto riporta il quotidiano […] L'articolo Champions League, Psg-Stella ...

Champions League - clamorosa rivelazione dell’Equipe : l’ombra del calcioscommesse su Psg-Stella Rossa : Il quotidiano francese ha rivelato come l’Uefa stia indagando su un sospetto flusso di scommesse clandestine riguardante la gara tra Psg e Stella Rossa Una notizia pazzesca arriva dalla Francia, l’Equipe infatti ha reso noto come potrebbe esserci un clamoroso caso di calcioscommesse dietro il match di Champions League giocato tra Paris Saint-Germain e Stella Rossa. AFP/LaPresse Il quotidiano transalpino rivela infatti come ...

Partita truccata? Inchiesta su Psg-Stella Rossa di Champions per sospetta combine : Una Partita di Champions League è finita sotto la lente d'ingrandimento della magistratura francese, che indaga per una sospetta combine. Si tratta del match tra Paris Saint Germain e Stella Rossa Belgrado del 3 ottobre scorso, finito 6-1 per i francesi. La notizia, lanciata dal giornale L'Equipe, è stata confermata da fonti vicine all"Inchiesta.Psg e Stella Rossa fanno parte dello stesso girone di Napoli e Liverpool. Secondo quanto scrive ...

Napoli - Hamsik sul cammino in Champions : ” Con il Liverpool gara fantastica - ora testa al Psg” : Dal ritiro della nazionale slovacca, Marek Hamsik, capitano del Napoli, ha parlato del cammino in Champions League della sua squadra: “Contro il Liverpool abbiamo giocato una gara fantastica, ci è piaciuta tanto. La loro forza offensiva è incredibile, ma siamo riusciti a non farli calciare mai in porta. Questo dice tutto. Purtroppo con la Stella Rossa non siamo riusciti a vincere e la mancanza di quei due punti potrebbe pesare nelle ...

Champions League - Parigi : scontri al termine della gara del Psg di ieri : Si sono registrati scontri fra polizia e tifosi nella serata di ieri a Parigi, al termine della partita di Champions League fra Paris Saint-Germain e Stella Rossa di Belgrado, vinta largamente dai francesi per 6-1. Secondo i media serbi, gli incidenti si sarebbero prodotti nei dintorni dello stadio Parco dei Principi, dove le opposte tifoserie si sarebbero prima scontrate fra loro e successivamente con la polizia, che avrebbe fatto uso di ...

Video/ Psg Stella Rossa (6-1) : highlights e gol della partita (Champions league) : Video Psg Stella Rossa (risultato finale 6-1): highlights e gol della partita, valida per la fase a gironi della Champions league. Neymar si porta a casa il pallone!(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 10:14:00 GMT)

Champions League - i risultati di oggi (3 ottobre). Vittorie di Barcellona e PSG - Inter e Napoli perfette : Si è conclusa la seconda giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. Italiane ampiamente promosse: l’Inter ha vinto sul campo del PSV per 1-2 grazie alle reti di Nainggolan e Icardi che hanno rimediato al vantaggio di Rosario, impresa stellare del Napoli che in casa ha sconfitto il Liverpool con un gol allo scadere di Insigne. Nel girone dell’Inter, il big match tra Barcellona e Tottenham è stato vinto dai blaugrana per 4-2: ...

VIDEO Neymar segna una spettacolare tripletta in PSG-Stella Rossa 6-1 : tre gol d’autore in Champions League : Neymar è stato assoluto protagonista della vittoria del PSG contro la Stella Rossa Belgrado nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Il fenomeno brasiliano ha infatti segnato una spettacolare tripletta nel successo dei parigini per 6-1 contro i serbi: due gol su punizione e uno su azione per l’attaccante che ha disputato una partita di altissimo livello. Di seguito i VIDEO dei gol di Neymar in PSG-Stella ...

Champions - Psg-Stella Rossa : 6-1. Goleada dei francesi - Neymar show : Più che una partita, un'esibizione. Al Parco dei Principi di Parigi, il Paris Saint Germain schianta la Stella Rossa di Belgrado con un eloquente 6-1. Uomo-partita indubbiamente Neymar. Il brasiliano ...