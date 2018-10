Champions League | clamorosa rivelazione dell’Equipe | l’ombra del calcioscommesse su

"Truccata Psg-Stella Rossa". Scandalo in Champions League : Clamorosa notizia in arrivo dalla Francia: L'Équipe, uno dei più prestigiosi quotidiani sportivi al mondo, lancia accuse pesanti su Paris Saint-Germain-Stella Rossa, gara di Champions League giocata lo scorso 3 ottobre Segui su affaritaliani.it

Clamoroso Champions League - sospetti di combine : girone del Napoli verso un incredibile ribaltone per una partita “truccata” : Novità clamorosa che riguarda la Champions League, ombre su una partita disputata nell’ultima giornata della competizione. Dubbi sulla partita che ha visto di fronte Psg e Stella Rossa, gara valida appunto per la seconda giornata e disputata lo scorso 3 ottobre, il risultato finale è stato di 6-1 a favore del club francese. Le autorità francesi avrebbero infatti aperto un’inchiesta sula partita per sospetti di una combine. ...

"Truccata Psg-Stella Rossa" Scandalo in Champions League : Clamorosa notizia in arrivo dalla Francia: L'Équipe, uno dei più prestigiosi quotidiani sportivi al mondo, lancia accuse pesanti su Paris Saint-Germain-Stella Rossa, gara di Champions League giocata lo scorso 3 ottobre Segui su affaritaliani.it

Juventus - Barzagli : “Cristiano Ronaldo - portaci la Champions League” : Andrea Barzagli, difensore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni presentando al ristorante stellato “La Credenza” la sua azienda agricola “Le Casematte”: “Siamo piccoli e giovani, essere qui alla Credenza è il massimo. Tanti compagni mi chiedono di assaggiare i miei vini. L’anno scorso ho portato tre bottiglie a tutto lo staff, dovrei farlo anche coi […] L'articolo Juventus, Barzagli: ...

Juventus - Allegri : "Puntiamo alla Champions League"/ "Siamo vicini a Cristiano Ronaldo" : Juventus, Allegri: "Puntiamo alla Champions League". Ultime notizie, il tecnico bianconero non si nasconde. Su CR7: "Siamo vicini a Cristiano Ronaldo"(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 13:32:00 GMT)

Roma - CSKA Mosca - Champions League : partita in diretta tv su Sky : Una volta archiviate le partite della UEFA Nations League [VIDEO], si tornera' in campo per la Serie A. Nel corso della 9ª giornata di campionato, la Roma sara' chiamata ad affrontare la Spal davanti al pubblico di casa. A pochi giorni di distanza, il 23 ottobre, la compagine giallorossa tornera' nuovamente in campo per la 3ª giornata di Champions League. La squadra di Eusebio Di Francesco sfidera' allo stadio Olimpico il CSKA Mosca. I russi ...

Pallanuoto - terzo turno preliminare Champions League 2018-2019 : dolce sconfitta per Brescia - che accede alla fase a gironi : Le italiane al via della Champions League di Pallanuoto, che scatterà mercoledì prossimo saranno tre: alla Pro Recco, già ammessa alla fase a gironi, ed alla Sport Management, che ha superato lo Strasburgo nel terzo turno preliminare, si è aggiunto il Brescia, che ha completato il capolavoro italico superando la squadra vicecampione di Spagna del Terrassa. Oggi la squadra lombarda è uscita sconfitta dalla gara di ritorno per 9-8, ma l’8-4 ...

Pallanuoto - terzo turno preliminare Champions League 2018-2019 : BPM Sport Management sul velluto - centrata la fase a gironi : Dopo il +6 esterno soltanto un miracolo Sportivo dei transalpini dello Strasburgo poteva impedire alla BPM Sport Management di accedere alla fase a gironi della prossima Champions League di Pallanuoto: dopo il 10-4 della gara d’andata, oggi nel ritorno del terzo turno preliminare i Mastini hanno schiantato 16-6 i francesi festeggiando davanti al pubblico bustocco. Dopo le cinque reti della gara d’andata, oggi capitan Luongo ne ha ...

Basket - Champions League 2018 : ritorno pazzo e vittorioso in Europa per la Virtus Bolgona : Dopo nove lunghi anni la Virtus Bologna torna a giocare in Europa e non poteva esserci un ritorno più incredibile per la squadra allenata da Pino Sacripanti. Nella prima giornata della fase a gironi di Champions League le V nere hanno sconfitto dopo un tempo supplementare il Neptunas Kleipeda per 83-78. Una partita che ha visto Bologna inseguire per quasi quaranta minuti con i lituani che si sono trovati sul +11 nel primo quarto e soprattutto ...

Hockey ghiaccio - Champions League 2018-2019 : Bolzano perde 5-3 in casa del Tychy e mette a rischio un passaggio del turno quasi certo : Bolzano getta via un’occasione d’oro per ipotecare la qualificazione ai playoff di Champions League. Gli italiani perdono clamorosamente in casa dei polacchi del Tychy, in un match in cui non sono mai riusciti a passare in vantaggio. I polacchi sono alla prima vittoria della fase a girone (prima di stasera erano a 0 punti, avendo perso le restanti partite ai tempi regolamentari) e tengono vive le speranze dell’Helsinki. I ...

Champions League - Guardiola elogia il Milan : Ancora un elogio da parte di Pep Guardiola nei confronti del Milan. Dopo la dedica a Paolo Maldini di una delle due Champions League vinte al Barcellona, l’attuale allenatore del Manchester City ha voluto rimarcare il blasone dei rossoneri in campo internazionale. Guardiola: “City favorito? Noi non siamo il Milan” Nel dettaglio, nel post partita del match tra Hoffenheim e Manchester City, l’ex centrocampista spagnolo ha ...

Video/ Venezia Paok (69-59) : highlights della partita (Basket Champions league) : Video Venezia Paok (risultato finale 69-59): highlights della partita di basket, valida nel primo turno della Champions league. Primi punti per gli orogranata.(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 09:34:00 GMT)

Champions League - Watt esalta Venezia. PAOK battuto : ROMA - L'Umana Reyer Venezia bissa il succcesso ottenuto in campionato con Torino sconfiggendo 69-59 il PAOK Salonicco nel primo match della stagione regolare della Champions League. In grande ...