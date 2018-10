Centri per l' impiego nel caos | Cerchi lavoro? Meglio se vai su internet

M5s - 3 mesi per riordino Centri impiego : ANSA, - ROMA, 12 OTT - Servono tre mesi per riassestare i centri per l'impiego in vista dell'introduzione del reddito di cittadinanza. A dirlo è Stefano Patuanelli, capogruppo del Movimento 5 Stelle ...

Lombardia : Astuti (Pd) - Centri impiego hanno bisogno di personale : Milano, 11 ott. (AdnKronos) - “Temo che l'assessore Rizzoli in questi mesi abbia vissuto nell'alta Baviera. La situazione di cui parla non è sicuramente quella lombarda, dove ormai da mesi insieme alle Province denunciamo una situazione di grande difficoltà. Lo stanziamento di un milione di euro è s

Maltempo : una donna dispersa nel Cagliaritano. ?Capoterra - Uta e Assemimi i Centri più colpiti : Articolo aggiornato alle ore 7,20 dell'11 ottobre 2018. Una donna di circa 60 anni è dispersa dalle 3 del mattino nelle campagne di Assemini, a circa 10 chilometri da Cagliari, devastate anche nella notte dal Maltempo. Era a bordo di un'auto, assieme al marito e tre figlie, rimasta bloccata nella tarda serata di ieri dall'acqua che aveva invaso la strada nella località Cortexandra, tra le statali 130 e 131. I cinque ...

Alluvione Baleari - disastro a Maiorca : 10 morti e un bimbo disperso - Nadal apre i suoi Centri [FOTO] : 1/31 ...

Reddito di cittadinanza - è flop Centri per l'impiego : a Napoli pratiche ancora con la penna : 'No, qui non c'è il Centro per l'impiego. Tanto tempo fa questa era la sede del vecchio collocamento, ora ci sono gli uffici dell'Ispettorato del lavoro'. I due cortesi uscieri in via Vespucci ...

Reddito di cittadinanza : il grande problema dei Centri per l'impiego al Sud : Un recente approfondimento della rivista Business Insider mette in luce l'inutilità dei centri per l'impiego al Sud Italia. Stando alla rilevazione più recente, soltanto il 2,4 per cento dei ...

Reddito di cittadinanza - ai Centri per l’impiego manca un miliardo : Rispetto ai due miliardi annunciati il Governo con la nota di aggiornamento al Def ne prevede solo uno. In Italia i centri per l’impiego funzionano male e, in media, si spendono 10mila euro annui per disoccupato contro i 25mila della Germania e i 21mila della Svezia...

"Stabilizzazione subito". In piazza i precari dei Centri per l'impiego : sono loro che cercano lavoro per chi non ce l'ha : Mentre il governo scalda i motori per il reddito di cittadinanza, scendono in piazza i precari dell'Anpal, l'Agenzia nazionale per le politiche attive, 1300 unità di cui 800 (il 62 per cento) con contratti temporanei. sono loro a cercare il lavoro per i disoccupati. Un paradosso, evidentemente. Stamane davanti alla sede centrale dell'Agenzia a Roma un centinaio di dipendenti non stabilizzati hanno dato vita ad uno 'speakers' corner' in ...

La Regione potenzia i Centri per l'impiego : L'aumento del personale e il potenziamento dei Centri per l'impiego sul territorio regionale, sono le principali novità del piano regionale di attività per l'anno 2018 dell'Agenzia Piemonte Lavoro, ...

Parisi : "I Centri per l'impiego diventeranno hi-tech" : Dagli Usa l'assist del sociologo riformatore dei job center: "Aiuterò Di Maio". "Reddito di cittadinanza ai residenti in Italia da 10 anni"

Salvini e la tappa a Napoli : 'Orgoglioso d'incontrare i napoletani perbene. Centri sociali? Perditempo' : 'Sono orgoglioso di essere a Napoli da ministro. Se qualche perditempo dei Centri sociali intende contestarmi sappia che sarò ben contento di incontrare la stragrande maggioranza dei napoletani: gente ...

Tempesta : preoccupata per chiusura Centri aggregazione quartieri Roma : Roma – “Dopo il cinema Maestoso nel quartiere dell’Alberone, e’ di oggi la notizia che il Cinema delle Provincie d’Essai chiudera’ i battenti e purtroppo l’elenco dei luoghi storici di aggregazione dei quartieri Romani che stanno scomparendo si allunga di giorno in giorno, con il Royal e il Reale fortemente a rischio”. Lo scrive in una nota Giulia Tempesta, consigliera del Partito democratico ...