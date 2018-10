Ceferin | «Superlega europea? Danneggerebbe il calcio»

Uefa - Ceferin : “Niente Superlega finché sarò presidente” : Superlega? Non se ne parla. Aleksander Ceferin sceglie Trento, il Festival dello Sport e un parterre d’eccezione (Andrea Agnelli e Urbano Cairo) per dire chiaro e tondo che il ‘supercampionato’ d’Europa non vedrà mai la luce, almeno sotto la sua presidenza. “Una Superlega europea danneggerebbe il calcio a livello mondiale – ha detto il n.1 dell’Uefa -. Per me è fuori questione e finché sarò in ...

