Ceferin | con me in Uefa niente Superlega

Champions League - Ceferin : “La finale continuerà a giocarsi in Europa” : Nei giorni scorsi il fondatore e direttore generale di Mediapro, Jaume Roures, aveva rivelato che in futuro la finale di Champions League si sarebbe potuta disputare all’estero e in particolare a New York, magari già nel 2021. Oggi la smentita di Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, che tramite una nota pubblicata da “As” ha detto: “di questa idea non si sta assolutamente parlando, la Uefa non ha in programma ...

Ceferin : «VAR dai quarti di Champions? Non sono ancora convinto» : Il presidente della UEFA ha espresso le proprie perplessità in merito all'utilizzo del sistema VAR a partire dai quarti di finale della competizione. L'articolo Ceferin: «VAR dai quarti di Champions? Non sono ancora convinto» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ceferin : "Var? Non mi convince" : 'Non so da dove venga questa notizia, la Uefa non pensa di introdurre la Var dai quarti Champions di quest'anno: non mi convince ancora, ci sono cose da chiarire'. Cosi' Aleksander Ceferin, presidente ...

Champions : Ceferin - Var? Non mi convince : ANSA, - ROMA, 28 AGO - "Non so da dove venga questa notizia, la Uefa non pensa di introdurre la Var dai quarti Champions di quest'anno: non mi convince ancora, ci sono cose da chiarire". Cosi' ...

Champions : Ceferin - Var? Non mi convince : ANSA, - ROMA, 28 AGO - "Non so da dove venga questa notizia, la Uefa non pensa di introdurre la Var dai quarti Champions di quest'anno: non mi convince ancora, ci sono cose da chiarire". Cosi' ...

Uefa - Ceferin : 'No alla Var in Champions dai quarti - non mi convince' : 'Non so da dove venga questa notizia, la Uefa non pensa di introdurre la Var dai quarti Champions di quest'anno: non mi convince ancora, ci sono cose da chiarire'. Così Aleksander Ceferin, presidente ...

Presidenza UEFA - la Figc conferma il proprio sostegno a Ceferin : La Federcalcio ha confermato il proprio sostegno all'attuale presidente della UEFA, in vista del Congresso che si terrà a Roma il 7 febbraio 2019. L'articolo Presidenza UEFA, la Figc conferma il proprio sostegno a Ceferin è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Uefa - la Figc conferma il sostegno a Ceferin per la presidenza : La Figc, in continuità con la politica internazionale attuata negli ultimi anni, ha formalizzato questa mattina il proprio sostegno alla candidatura del presidente della Uefa Aleksander Ceferin, in ...

Uefa : Figc conferma sostegno a Ceferin : ANSA, - ROMA, 21 AGO - La Figc, in continuità con la politica internazionale attuata negli ultimi anni, ha formalizzato questa mattina il proprio sostegno alla candidatura del presidente della Uefa Aleksander Ceferin, in vista del Congresso che si ...

Poltrone Uefa - la Figc conferma l'appoggio a Ceferin : In continuità con la politica internazionale attuata negli ultimi anni, la Federcalcio ha formalizzato questa mattina il proprio supporto alla candidatura dell'attuale presidente della Uefa in vista ...

La Figc conferma il sostegno a Ceferin : La Figc, in continuità con la politica internazionale attuata negli ultimi anni, ha formalizzato questa mattina il proprio sostegno alla candidatura del presidente della Uefa Aleksander Ceferin, in vista del Congresso che si ...

Uefa - la Figc conferma il sostegno a Ceferin : ROMA - La Figc , in continuità con la politica internazionale attuata negli ultimi anni, ha formalizzato questa mattina il proprio sostegno alla candidatura del presidente della Uefa Aleksander ...

La Figc conferma il sostegno a Ceferin per la presidenza dell'Uefa : TORINO - La Figc , in continuità con la politica internazionale attuata negli ultimi anni, ha formalizzato questa mattina il proprio sostegno alla candidatura del presidente della Uefa Aleksander ...

Uefa : Figc conferma sostegno a Ceferin : ANSA, - ROMA, 21 AGO - La Figc, in continuità con la politica internazionale attuata negli ultimi anni, ha formalizzato questa mattina il proprio sostegno alla candidatura del presidente della Uefa Aleksander Ceferin, in vista del Congresso che si ...