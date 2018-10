Caterina Balivo sabato ospite dell' Eredità Anteprima Blogo

Caterina Balivo caccia capoautore dopo lite in studio/ Vieni da me simile a show di Ellen DeGeneres : plagio? : Caterina Balivo e la violenta lite con il capoautore di Vieni da me: il programma del pomeriggio di Rai1 nella bufera: sempre più simile allo show di Ellen DeGeneres: plagio?(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 17:46:00 GMT)

Bianca Guaccero / "Caterina Balivo? Non sento la competizione - a Detto Fatto siamo completamente diverse" : Bianca Guaccero si racconta a il Fatto Quotidiano e parla di Detto Fatto: "Caterina Balivo? Non sento la competizione, siamo completamente diverse". E sugli ascolti...(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 17:02:00 GMT)

Vieni da Me - il programma di Caterina Balivo sempre più identico allo show di Ellen De Generes. Ma i diritti vengono pagati? Abbiamo chiesto alla Rai - ecco com’è andata : C’è un nuovo spazio a Vieni da me e si chiama il tè delle principesse. Abbiamo due gemelline come inviate speciali e in quanto principesse possono andare dove vogliono in tutto il mondo e fare le domande che vogliono a personaggi famosi”, così Caterina Balivo annuncia l’ingresso in studio delle piccole Camilla e Corinne. A Vieni da me viene trasmessa la prima intervista delle baby principesse ad Albano Carrisi. Indirizzate ...

Caterina Balivo frecciatina inaspetatta a Mara Venier : Caterina Balivo sorprende i telespettatori con una frase davvero inaspettata sul conto di Mara Venier. Alla Aureli la conduttrice avrebbe dato un consiglio: “cambia voce che Mara porta male, non ha vinto”. Sono bastate poche parole a scatenare una bufera sui social nei confronti della Balivo. I fan della Venier sono rimasti senza parole: “Parla proprio lei, miss 10%” ha detto un’ utente, “Ma davvero ha detto una cosa del genere contro la ...

Caterina Balivo : «Gli ascolti di Vieni da me? Dategli tempo» : Caterina BalivoCaterina Balivo Caterina Balivo«Sono finita in un vortice con tante, forse troppe, cose nuove: programma, città, casa… Ma sono soddisfatta, i nuovi progetti hanno bisogno di tempo per trovare la cifra giusta». È così che Caterina Balivo commenta la media di ascolti di Vieni da me, il nuovo programma del pomeriggio che conduce dal lunedì al venerdì alle 14 su Raiuno. «Non si possono fare sempre le stesse cose», racconta la ...

Caterina Balivo - fuga dalla tv col marito e i figli Guido Alberto e Cora : In pausa dal lavoro, Caterina Balivo si rilassa in spiaggia assieme al marito Guido Maria Brera e i figli. Grande Fratello Vip 2018, Cecilia Rodriguez stasera rientra nella Casa La...

Vieni da Me - Caterina Balivo e Roberta Capua in lacrime per il ricordo di Fabrizio Frizzi : Nella giornata di lunedì 8 ottobre Roberta Capua è stata ospitata nel salotto televisivo di Caterina Balivo, a Vieni da Me. Da un anno circa la Miss Italia del 1986 è tornata sul piccolo schermo a tutti gli effetti, dopo un periodo di pausa che ha dedicato al marito Stefano e suo figlio Leonardo nato nel 2008. Di recente Roberta Capua è stata incoronata la regina dei fornelli a Celebrity Master Chef Italia 2017, dedicando la vittoria ai suoi ...

Caterina Balivo - la confessione bollente della conduttrice : È nata a Napoli nel 1980, è sposata, ha due figli ed è una delle conduttrici televisive più amate d’Italia. Da qualche settimana, poi, Caterina Balivo ha cambiato vita: dopo aver condotto per 8 anni il programma Detto Fatto, si è trasferita a Roma e presenta su Raiuno Vieni da me. Il suo posto a Detto fatto l’ha preso Bianca Guaccero che, contro ogni aspettativa, sta conquistando tutti. Ma come sta andando l’avventura di Caterina a Vieni da me? ...

Caterina Balivo : 'Sono finita in un vortice - ma volevo cambiare' : Napoletana, classe 1980, sposata con due figli, il marito è il finanziere-scrittore Guido Maria Brera, 1969,, Caterina Balivo ha passato gli ultimi otto anni a Milano e gli ultimi sei alla guida del ...

Fa Balivo di cognome ma non è Caterina. Architetto e designer - ecco la sorella Sarah : Lei è una delle nuove concorrenti di Pechino Express, fa coppia con Sara Ventura , sorella della più famosa Simona, oggi impegnata in ‘’Temptation Island’’ e nella vita è fidanzata con Piero. Lei si chiama Sarah Balivo e sì, è proprio la sorella di Caterina, volto di Rai due, prima con il programma ‘’Detto fatto’’ e dal settembre del 2018 padrona di casa di ’’Vieni con me’’. Sara Ventura ha seguito le orme di Simona lanciandosi nel mondo della ...