Catania | a 23 anni ha un raro tumore | ' L' unica speranza è negli Usa' | parte

Catania - scossa di magnitudo 4.6 alle pendici dell’Etna. Danni a edifici antichi e cornicioni. Circa quaranta feriti lievi : Una scossa di magnitudo 4.6 della scala Richter – inizialmente valutata 4.8 – è stata registrata intorno alle 2 e mezza della notte tra venerdì e sabato nel catanese, alle pendici dell’Etna. L’ipocentro nel comune di Santa Maria di Licodia, a 9 chilometri di profondità. Il terremoto è stato avvertito in tutta la Sicilia orientale, fino a Siracusa, Enna e Messina: centinaia di persone si sono riversate in strada, e ...

Terremoto Sicilia - scossa magnitudo 4.8 a Catania : danni “contenuti e limitati” : In merito alla forte scossa di Terremoto magnitudo 4.8 verificatasi nella notte in provincia di Catania, la sala operativa del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha reso noto che “fortunatamente i danni sono stati contenuti e limitati a vecchie abitazioni, cornicioni di chiese e muri di vecchie case in muratura“. Ai pompieri sono giunte 50 richieste di intervento per crolli parziali, distacco di intonaci e cornicioni e ...

Terremoto Sicilia - scosse a Catania : in corso le verifiche per valutare i danni : In corso in provincia di Catania una serie di verifiche da parte dei vigili del fuoco per valutare i danni causati dalla scossa di Terremoto verificatasi nella notte: “Nessuna richiesta di soccorso è giunta alle sale operative“, spiegano i pompieri, ma le verifiche sono partite all’alba soprattutto sugli edifici storici. Il Terremoto magnitudo 4.8 è stato registrato alle 02:34 (seguito poco dopo da un evento magnitudo 2.5) e ...

