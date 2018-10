Caso Mayorga | Cristiano Ronaldo esce finalmente allo scoperto | ecco l’ultima mossa del

sportfair

: Smettete di fare i tifosi attorno al caso Ronaldo-Mayorga di Pippo Russo - pisto_gol : Smettete di fare i tifosi attorno al caso Ronaldo-Mayorga di Pippo Russo - infoitsport : Caso Mayorga, Cristiano Ronaldo pronto a testimoniare sul presunto stupro - 44gattdernesto : Il caso #Ronaldo/#Mayorga è molto complesso, ricco di particolari e in costante aggiornamento. Stare al passo è dif… -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) L’attaccante della Juventus ha dato la propria disponibilità ad essere ascoltato dalla polizia di Las Vegas, ma solo in videoconferenza dall’Italia Ilcontinua a far discutere, lasciandosotto i riflettori. Una situazione scomoda per il portoghese, al centro di un presunto stupro venuto a galla dopo le rivelazioni della modella americana, pagata da CR7 nel 2009 per non rivelare un segreto diventato ormai di dominio pubblico. Fabio Ferrari/LaPresse La polizia di Las Vegas ha aperto un’indagine, senza curarsi dell’attenzione mediatica dell’intero pianeta, curioso nel capire come si evolverà questa storiaccia che coinvolge l’attaccante della Juventus. Secondo quanto riportato dal Correio de Manhà, quotidiano portoghese vicinostaff di CR7, quest’ultimo ha deciso di non negarsi alle autorità, dando la ...