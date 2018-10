Caso Cucchi | indagato e perquisito comandante stazione carabinieri Tor Sapienza

ilgiornale

: Il caso #Cucchi visto da @makkox. Qui trovate tutte le vignette e le illustrazioni realizzate per il Foglio… - ilfoglio_it : Il caso #Cucchi visto da @makkox. Qui trovate tutte le vignette e le illustrazioni realizzate per il Foglio… - gianlucaneri : Ehi, cialtrone, te la ricordi questa? - eziomauro : Caso Cucchi, la sorella Ilaria: 'Al Viminale solo quando Salvini chiederà scusa alla mia famiglia' -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Ancora novità sul "". Il luogotenente Massimiliano Colombo,delladi Tordove venne portato Stefanodopo l"arresto, la prossima settimana sarà interrogato in Procura.per falso ideologico, verrà sentito dopo essere stato tirato in ballo (indirettamente) da Francesco Di Sano, il carabiniere scelto della caserma di Torche ebbe in custodia. Nella testimonianza resa in corte d"assise il 17 aprile scorso nel processo a cinque militari dell"Arma, Di Sano ha ammesso di aver dovuto ritoccare il verbale senza precisare da chi gli fu sollecitata la modifica. "Certo il nostro primo rapporto è con ildella, ma posso dire che si è trattato di un ordine gerarchico", ha spiegato quel giorno in aula. Successivamente è stato iscritto sul registro degli indagati per falso. In quella stessa udienza anche il ...