Caso Cucchi | Ilaria Cucchi | sorella di Stefano ospite a Sky TG24

Tutte le tappe del Caso Stefano Cucchi : (foto: Ap/LaPresse) Giovedì 11 ottobre è stato un giorno importante nel processo sul caso di Stefano Cucchi, il giovane romano arrestato ormai nove anni fa (era il 15 ottobre del 2009) e deceduto a il 22 ottobre all’ospedale Pertini di Roma. Per la prima volta uno degli imputati, il carabiniere Francesco Tedesco, ha parlato delle violenze subìte dal giovane romano, accusando apertamente i colleghi dell’arma Raffaele D’Alessandro e Alessio Di ...

Caso Cucchi - la sorella Ilaria : "Al Viminale solo quando Salvini chiederà scusa alla mia famiglia" : Ieri durante l'udienza del processo che vede cinque carabinieri imputati per la vicenda della morte del geometra romano arrestato il 15 ottobre del 2009 e morto all'ospedale Pertini la settimana dopo un carabiniere ha ammesso il pestaggio e accusato due colleghi dell'aggressione

La svolta dopo 9 anni sul Caso Cucchi - un carabiniere ammette il pestaggio : Uno dei 5 carabinieri imputati, Francesco Tedesco, accusa due colleghi. 'E' crollato il muro, in tanti dovranno chiedere scusa', il commento della sorella di Stefano, Ilaria -

Svolta nel Caso Cucchi - uno dei carabinieri confessa e accusa 2 colleghi del pestaggio : Colpo di scena nel processo sulla tragica morte di Stefano Cucchi, il giovane geometra romano deceduto all’ospedale Pertini della Capitale dopo essere stato picchiato e arrestato il 16 ottobre 2009 per detenzione di droga. Uno dei cinque carabinieri imputati, Francesco Tedesco, in una denuncia del 20 giugno scorso e in tre interrogatori successivi ...

Caso Cucchi - Giovanardi non vuole chiedere scusa alla famiglia Cucchi : “Morto a causa della droga” : Caso Cucchi al centro dell’attenzione, “Di cosa dovrei chiedere scusa? Stefano Cucchi è morto a causa della droga” Caso Cucchi ecco l’ex senatore Carlo Giovanardi non ha alcuna intenzione di chiedere scusa alla famiglia Cucchi per aver sostenuto per anni che Stefano, morto nel 2009 dopo essere stato arrestato da alcuni carabinieri a Roma, fosse deceduto non per le percosse ma perché drogato. Nonostante le clamorose rivelazioni del ...

Caso Cucchi - la svolta. Carabiniere imputato ammette : "C'è stato un pestaggio" : Chi ha fatto carriera politica offendendoci si deve vergognare. Lo stato deve chiederci scusa. Deve chiedere scusa alla famiglia Cucchi'.

Caso Cucchi - sit-in piazzale Clodio per processo bis : "Sappiamo chi è stato, con Stefano nel cuore, con il sangue negli occhi". E' il messaggio scritto sullo striscione esposto davanti il tribunale di Roma, dove si tiene la prima udienza del proicesso ...

Caso Cucchi - Boldrini : “Ilaria - nessuno potrà ridarti Stefano - ma hai infranto il muro dell’omertà” : "Ora, finalmente, sta emergendo la verità. È vero, nessuno ti restituirà Stefano, ma hai dimostrato a tutti che quando ci si impegna per una causa giusta e lo si fa con intelligenza e determinazione, come hai fatto tu, si può infrangere il muro dell’omertà e dell’ipocrisia. Io ti abbraccio e ti sono accanto. E sarò al tuo fianco fino a quando non si avrà giustizia", ha scritto l'ex presidente della Camera Laura Boldrini in una lettera ...

Caso Cucchi - drammatica confessione in aula : 'Calci e spintoni - contro di lui. Un'azione combinata' : Francesco Tedesco, 37 anni, a sorpresa accusa due colleghi di aver massacrato nel 2009 il giovane geometra romano. 'Mi chiesero di mentire' ha rivelato, inoltre, il carabiniere: uno dei 5 imputati in ...

Caso Cucchi - la sorella : 'Il muro è crollato' : Ilaria, ospite del nostro Tg delle 20: 'Ora sappiamo e saranno in tanti a dover chiedere scusa a Stefano e alla sua famiglia' -

Caso Stefano Cucchi - la sorella Ilaria : dopo 9 anni si è rotto il muro - : Le parole della sorella di Stefano Cucchi dopo la svolta nel processo per la morte del fratello, con un imputato che ha ammesso che c'è stato il pestaggio . "Oggi sappiamo la verità su quanto ha ...

E' crollato il muro di gomma sul Caso Cucchi : Roma, 11 ott., askanews, - Un'altra verità per Stefano Cucchi. Nel processo bis per la morte del giovane geometra il pm Giovanni Musarò ha spiegato che uno degli imputati si è sfilato di fatto dal '...

Caso Cucchi - carabiniere imputato ammette il pestaggio : Francesco Tedesco è un fiume in piena ed all'inizio della udienza del processo che vede cinque carabinieri alla sbarra per la morte di Stefano Cucchi, punta il dito contro due colleghi. Raffaele D'Alessandro ed Alessio Di Bernardo sono accusati del pestaggio del giovane [VIDEO], deceduto il 22 ottobre del 2009 durante la custodia cautelare. 'Un'azione combinata' Secondo quanto ricostruito da Tedesco, si trattò di una vera e propria 'azione ...

