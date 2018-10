Caso Cucchi | chi è il carabiniere che ha rotto il silenzio | “Fatto il mio dovere” Ma nel

ilfattoquotidiano

: Il caso #Cucchi visto da @makkox. Qui trovate tutte le vignette e le illustrazioni realizzate per il Foglio… - ilfoglio_it : Il caso #Cucchi visto da @makkox. Qui trovate tutte le vignette e le illustrazioni realizzate per il Foglio… - gianlucaneri : Ehi, cialtrone, te la ricordi questa? - eziomauro : Caso Cucchi, la sorella Ilaria: 'Al Viminale solo quando Salvini chiederà scusa alla mia famiglia' -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Negli ultimi anni si è rifugiato a Brindisi, la sua città, cercando un po’ di tranquillità dopo la sospensione dal servizio seguita all’indagine. E nel centro della città, giovedì pomeriggio, era in giro con amici per un caffè mentre le sue parole messe nero su bianco davanti al pm Giovanni Musarò certificavano pubblicamente quello che la famiglia di Stefanoaveva sempre immaginato: il geometra venne picchiato dopo l’arresto avvenuto il 15 ottobre 2009. “Sono rinato. Ora non mi interessa nulla se sarò condannato o destituito”, ha detto Francesco Tedesco, ilimputato per la morte diche ha deciso di rompere un muro dilungo 9 anni. “Ho fatto il mio dovere, quello che volevo fare fin dall’inizio e che mi è stato impedito”, ha aggiunto Tedesco all’avvocato Eugenio Pini. Le foto in costume e le denunce ...