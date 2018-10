Caso Cucchi | altri carabinieri indagati per aver falsificato atti

Caso Cucchi - chi è il carabiniere che ha rotto il silenzio : “Fatto il mio dovere”. Ma nel 2015 suggerì come eludere microspie : Negli ultimi anni si è rifugiato a Brindisi, la sua città, cercando un po’ di tranquillità dopo la sospensione dal servizio seguita all’indagine. E nel centro della città, giovedì pomeriggio, era in giro con amici per un caffè mentre le sue parole messe nero su bianco davanti al pm Giovanni Musarò certificavano pubblicamente quello che la famiglia di Stefano Cucchi aveva sempre immaginato: il geometra venne picchiato dopo ...

Caso Cucchi - indagato e perquisito comandante stazione carabinieri Tor Sapienza : Ancora novità sul "Caso Cucchi". Il luogotenente Massimiliano Colombo, comandante della stazione di Tor Sapienza dove venne portato Stefano Cucchi dopo l"arresto, la prossima settimana sarà interrogato in Procura. indagato per falso ideologico, verrà sentito dopo essere stato tirato in ballo (indirettamente) da Francesco Di Sano, il carabiniere scelto della caserma di Tor Sapienza che ebbe in custodia Cucchi. Nella testimonianza resa in corte ...