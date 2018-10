Carburanti - Entrano in vigore le etichette europee

quattroruote

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Gasolio, benzina, metano, Gpl addio. Non nel parlato quotidiano, no di certo, ma nelle denominazioni ufficiali sì. Come avevamo già anticipato, oggi è entrata inla cosiddetta Dafi, la direttiva europea sui, recepita in Italia con il decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257 e disciplinata dalla norma EN16942. Una norma che ha lo scopo di individuare univocamente in tutto lo spazio economico europeo (Unione europea più Islanda, Lichtenstein e Norvegia) ma anche in Serbia, Macedonia, Svizzera e Turchia, il tipo di carburante che alimenta il veicolo, a prescindere dalla lingua del paese in cui ci si trova.Cerchio, quadrato o rombo. In pratica ogni tipo di carburante sarà individuato da unetichetta armonizzata con un simbolo diverso: un cerchio per le benzine, un quadrato per i gasoli, un rombo per igassosi. Allinterno di ciascun simbolo cè un ...