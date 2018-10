Carburanti | benzina e diesel cambiano nome | ecco come riconoscerli al distributore

Prezzi benzina - diesel e gpl : calma sulla rete Carburanti italiana : calma sulla rete carburanti italiana: non si registrano oggi interventi sui Prezzi raccomandati da parte delle compagnie. Sul territorio Prezzi praticati con lieve tendenza alla salita. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,668 euro/litro, con i diversi marchi che ...

La benzina diventa E - il gasolio è B : arrivano le etichette Ue per i Carburanti : La benzina cambia nome: dal 12 ottobre, per identificare i carburanti saranno obbligatori etichette e sigle. È l’effetto di una regolamento europeo che vuole facilitare gli automobilisti a scegliere il carburante adatto anche in Paesi diversi dal proprio. Così la benzina sarà identificata da un’etichetta circolare con la lettera E, il diesel avrà un’etichetta quadrata con le sigle B o XTL e i carburanti gassosi un’etichetta a forma di ...

Prezzi benzina - diesel e gpl : tornano gli aumenti sulla rete Carburanti : tornano gli aumenti sulla rete carburanti italiana dopo 4 giorni di stabilità: Eni è intervenuta oggi sul prezzo raccomandato del diesel, replicando il rialzo di 1 cent di venerdì scorso. Prezzi praticati sul territorio con tendenza alla crescita. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalita’ self della benzina ...

Carburanti - cambiano le diciture di diesel e benzina : cambiano i nomi dei vari Carburanti che utilizziamo solitamente per le nostre autovetture. Dalla prossima settimana si passerà alla direttiva Dafi sui Carburanti, e queste norme varranno per tutta l'Europa: sui distributori di carburante e nello sportellino che copre il tappo del serbatoio, la "verde" si chiamerà E10, mentre il "gasolio" verrà espresso con la dicitura B10, insieme a molte altre. ...Continua a leggere

Carburanti - pronto il taglio delle accise sulla benzina : l’annuncio del sottosegretario Bitonci : Il sottosegretario all’Economia Massimo Bitonci ha annunciato che il Governo è pronto ad effettuare un taglio sulle accise più datate Tra le promesse elettorali dell’attuale Governo giallo-verde c’era il taglio delle accise sulla benzina, ovvero quelle tasse che pesano sui Carburanti, inserite nel corso degli anni per far fronte alle più varie emergenze e mai più levate. Il leghista e sottosegretario all’Economia, Massimo Bitonci, ha ...