Cara Padovani | la maternità deve essere una scelta | non una costrizione

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Già in Piemonte nel 2012, la giunta regionale guidata dal leghista Roberto Cota aveva permesso ai movimenti pro-vita di entrare nei consultori, creando grave disagio alle donne che volevano abortire. Le associazioni femministe si ribellarono e ottennero una sentenza del Tar che poneva fine alla brutta esperienza.Adesso a Verona e a Ferrara la storia si ripete, se non in modo uguale quantomeno simile. Con un'aggravante: a sostenere le posizioni dei leghisti, nel capoluogo scaligero spunta un'esponente del Partito Democratico locale.Il Pddecidere che posizione assumere su questioni così importanti ecoerente con se stesso. Su certi temi non si possono accettare ambiguità. A Verona invece il consiglio comunale ha approvato con 21 voti a favore e sei contrari, una mozione del Carroccio, sottoscritta dal sindaco Federico Sboarina, che dichiara Verona ...