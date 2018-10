CAOS DEF Le montagne russe pronte a regalarci nuove tasse

"La cosa più preoccupante non è il deficit - ma il CAOS". Sentenza Calenda : "La cosa più preoccupante non è il deficit, ma il caos. Preoccupa come siamo arrivati a questi obiettivi di finanza pubblica: in maniera menzognera, con l'idea superficiale di poter ingannare i mercati o l'Unione europea. Ciò che mi preoccupa di più è che il Paese va avanti a slogan, ma è fuori controllo, non governato. Ci stanno esponendo al pubblico ludibrio, un grande Paese non si comporta ...