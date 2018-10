Cani di piccola taglia | i più belli | quale razza scegliere

gqitalia

: Ogni dì in una piccola cittadina della #Bosnia i volontari lottano per salvare da morte sicura decine di cani abban… - Radio105 : Ogni dì in una piccola cittadina della #Bosnia i volontari lottano per salvare da morte sicura decine di cani abban… - anastasiamadam : RT @trovapet: #AltraRazza maschio in adozione a #Milano - OttoIso : RT @trovapet: #AltraRazza maschio in adozione a #Milano -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Idinon sono per nulla diversi da quelli più grandi, tranne nella maggiore comodità di gestione negli spazi sempre più affollati e ristretti delle nostre città. Facili da trasportare e meno imbanti da gestire nel momento del bisogno, stanno conquistando il cuore di un numero sempre crescente di esseri umani pronti a mettersi al loro servizio in cambio delle loro curiose e a volte buffe attenzioni. Le loro dimensioni non devono però trarci in inganno, l’impegno da mettere nell’accudire una palla di pelo Pomerian o di un musetto schiacciato da Carlino non è affatto minore in termine di attenzione. I piccolihanno lo stesso enorme cuore e a volte l’aggressività di un cane lupo o di un mastino napoletano. Spesso sono anche più chiassosi e il bassotto, in particolare, non ha alcun timore reverenziale nei confronti di razze decisamente più imponenti. Ecco dieci ...