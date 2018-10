Calciopoli belga | trattenute in prigione 9 persone

calcioweb.eu

(Di venerdì 12 ottobre 2018) La maxi-inchiesta sulla corruzione nel calciova avanti. Quattro agenti di calciatori, la moglie di uno di loro, due dirigenti del Mechelen, un arbitro e un ex legale dell’Anderlecht, Laurent Denis, sono stati trattenuti in. Gli agenti Karim Mejjati e Mogi Bayat, così come lo stesso Denis, sono sotto accusa per riciclaggio, mentre sono più gravi i capi d’imputazione per Dejan Veljkovic, altro procuratore, che deve rispondere pure di associazione a delinquere e corruzione. In manette anche la moglie di Veljkovic e due uomini del Mechelen, il direttore finanziario Thierry Steemans e il co-proprietario Olivier Somers, che nella passata stagione avrebbero cercato di condizionare alcune partite del campionato. Rimesso in libertà invece Stefaan Vanroy, ds del club. Resta in carcere l’arbitro Bart Vertenten, accusato anche lui di associazione a delinquere ...