Calciomercato | si accende l’asta per bomber Piatek | si inserisce anche il Napoli

(Di venerdì 12 ottobre 2018)showcon la sua Polonia, gli estimatori del calciatore del Genoa crescono sempre più,De Laurentiis gli ha messo gli occhi addossoha colpitocon la maglia della Nazionale polacca. Il calciatore del Genoa sembra essere infallibile in questo inizio di stagione nel quale non sta davvero sbagliando un colpo. Il presidente del Grifone Preziosi già si frega le mani al solo pensiero di quanto il club potrà incassare dalla sua cessione. Diversi club europei hanno infatti bussato alla porta del Genoa per capire le intenzioni in chiave, intenzioni che non sembrano prevedere la cessione dia gennaio a meno di clamorose offerte che superino i 50 milioni di euro. Oltre a Borussia Dortmund e Bayern Monaco, sembra cheilstia facendo un pensierino all’attaccante polacco, con De Laurentiis pronto a sondare il terreno ...