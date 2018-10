Calcio sotto shock | calciatore muore d’infarto | Ibra in lacrime NOME | FOTO e DETTAGLI ...

Il Calcio belga è finito sotto accusa per corruzione legata a partite truccate : Il campionato belga sta vivendo il primo, vero momento drammatico in 124 anni di storia. La magistratura indaga su vari reati che vanno dal riciclaggio alla corruzione e su presunte partite truccate della passata stagione. La polizia ha effettuato 44 perquisizioni, coinvolgendo quasi tutte le 16 squadre della prima divisione, la Jupiler League; sotto la lente dei pm sono finite anche l'Anderlecht, lo Standard Liegi e il Club Bruges. Tutto ...

Calcio - Champions League : la Juve vince in 10 contro 11 a Valencia - la Roma cade al Bernabeu sotto i colpi del Real : La sfida parallela di Champions League tra Italia e Spagna finisce 1-1, con un’italiana vincente (la Juventus contro il Valencia) e una spagnola vincente (il Real Madrid contro la Roma). La Juve espugna il Mestalla per 2-0 con una doppietta su rigore di Pjanic e vince in inferiorità numerica per la contestata espulsione di Cristiano Ronaldo al debutto in Champions con i bianconeri (un CR7 che esce dal campo in lacrime dopo l’espulsione), ...

Calcio sotto shock : ucciso un calciatore di 19 anni a colpi di kalashnikov [NOME e DETTAGLI] : 1/5 ...

Calcio sotto shock - incidente stradale : morto team manager - ferito Gomis [NOME e DETTAGLI] : E’ una domenica triste per il mondo del Calcio, tutti sotto shock per quanto successo nelle ultime ore. Davide Artale, team manager del Siracusa è morto dopo un brutto incidente stradale, avvenuto nella notte dopo una serata trascorsa con gli amici, presenti anche alcuni calciatori della squadra siciliana. Tra questi anche Maurice Gomis, portiere classe ’97 del Siracusa e fratello del numero 1 della Spal, Alfred. Il portiere ...

I campionati di Calcio femminile di Serie A e B tornano sotto l’egida della Figc : I campionati di calcio femminile di Serie A e B tornano sotto l’egida della Figc, il campionato interregionale invece resta alla Lega nazionale dilettanti. Lo ha stabilito il Collegio di Garanzia del Coni, ribaltando la sentenza della Corte d’appello federale. Lo si apprende da ambienti calcistici.L'articolo I campionati di calcio femminile di Serie A e B tornano sotto l’egida della Figc sembra essere il primo su ...

Calcio femminile - i campionati Serie A e B tornano sotto la FIGC. Accolto il ricorso : I campionati di Calcio femminile (Serie A e Serie B) tornano sotto l’egida della FIGC mentre il campionato interregionale resterà alla Lega Nazionale Dilettanti. A stabilirlo è stato il Collegio di Garanzia del Coni che ha così ribaltato la sentenza della Corte d’appello federale. Una decisione epocale che dovrebbe permettere alla disciplina in rosa di compiere un ulteriore salto in avanti dopo che la Nazionale è riuscita a ...

Calcio - rinviato il verdetto sulla Serie B. Si decide entro martedì. Il Calcio femminile torna sotto la FIGC : Serie B a 19 o a 22 squadre? La decisione slitta ancora una volta, Franco Frattini ha comunicato che il verdetto arriverà entro martedì: “Io per primo non avevo un’idea che avevo maturato prima: abbiamo ascoltato, rifletteremo. Credo che tra lunedì sera, massimo martedì mattina decideremo in via definitiva”. Questa la decisione del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport al termine delle udienze sui ricorsi delle società che ...

Calcio sotto shock : portiere 13enne muore dopo uno scontro con un avversario : Un portiere olandese di 13 anni è morto dopo uno scontro in campo con un avversario durante una partita del campionato giovanile che si stava disputando ieri a Heerenberg, 120 chilometri a sud di Amsterdam. La tragedia è stata confermata dal suo club, l’MvR di Heerenberg. Il ragazzo ha perso conoscenza in campo: dopo i primi tentativi di rianimarlo è stato trasportato nel vicino ospedale di Nijmegen, ma per lui non c’è stato ...

I segni del Lutto Nazionale in tv (con lo stridore del Calcio in sottofondo) : ...

Calciomercato - il pagellone di CalcioWeb : Roma e Juventus da 9 - 5 e Napoli da non sottovalutare - bene Milan ed Inter - il Torino è una grande sorpresa : Si è concluso il Calciomercato, la finestra estiva ha regalato grosse emozioni e colpi di scena, adesso ‘parola’ al campo con l’ormai immediato esordio. Una squadra che si è mossa assolutamente bene è la Juventus di Massimiliano Allegri che ha chiuso il colpo Cristiano Ronaldo, il più forte calciatore al mondo, dubbi invece sull’operazione con il Milan e con la doppia cessione di Higuain e Caldara. Super il mercato ...