Calcio | Nations League 2018-2019 | il Belgio batte la Svizzera | reti inviolate tra Croazia

Calcio - Nations League 2019 : la situazione di classifica del girone dell’Italia. È lotta con la Polonia per non retrocedere in Serie B : L’Italia ora è a serio rischio retrocessione nella Nations League 2019, la neonata competizione calcistica organizzata dalla UEFA con l’obiettivo di aumentare il numero di incontri ufficiali per le varie Nazionali. Gli azzurri sono fermi a un solo punto in classifica, frutto del pareggio di Bologna contro la Polonia a cui era seguita la pesante sconfitta in trasferta contro il Portogallo. I ragazzi del CT Roberto Mancini rischiano ...

Calcio - Nations League 2018-2019 : il Portogallo batte 3-2 la Polonia - pareggio senza reti tra Russia e Svezia : Il Portogallo batte 3-2 la Polonia nella Nations League 2018-2019 e costringe l’Italia a fare risultato contro i polacchi per evitare la retrocessione in Lega B. La gara odierna, l’unica della Lega A in programma, ha visto i lusitani trionfare al termine di una partita combattuta. Match sbloccato al 18′ da Piatek, poi il Portogallo ribalta il punteggio grazie al gol di Andrè Silva al 33’ e all’autogol di Glik al 43’. Nella ripresa ...

Klopp : 'Nations League competizione più insensata del Calcio' : ' I ragazzi purtroppo vanno di nuovo via per giocare la Nations League, la competizione più insensata nel mondo del calcio' , ha spiegato il tedesco spiegando che alcuni giocatori reduci dal Mondiale ...

Calendario Nations League Calcio 2019 : Polonia-Italia. Programma - orari e tv : Vincere per sperare ancora nella qualificazione alla Final Four e per scacciare l’incubo della retrocessione. L’Italia si gioca il tutto per tutto allo stadio Slaski di Chorzow, dove domenica 14 ottobre affronterà la Polonia con l’obiettivo di riscattare lo striminzito pareggio casalingo dell’andata e dare slancio ad una classifica finora asfittica con appena 1 punto in 2 partite. Servirà una prestazione ben diversa ...

Polonia-Italia - Nations League 2019 Calcio : data - programma - orario e tv : L’Italia affronterà in trasferta la Polonia nella terza partita della Nations League 2018-2019 di calcio. Sarà una sfida decisiva per gli azzurri, che dopo aver pareggiato con i polacchi all’andata e aver perso con il Portogallo, non possono permettersi altri passi falsi se vogliono evitare l’incubo di una retrocessione in Serie B. Gli avversari saranno però di livello e il CT Roberto Mancini dovrà quindi trovare la giusta chiave tattica per ...

Calcio - Nations League 2019 : i convocati dell’Italia per la sfida contro la Polonia. Sorpresa Caprari - out Belotti : Due esclusioni illustri e una novità assoluta. L’Italia si appresta ad affrontare la sfida di lunedì 14 ottobre con la Polonia senza due numeri 9 che hanno monopolizzato le convocazioni azzurre della finora breve era Mancini. Mario Balotelli non farà parte della spedizione che affronterà l’Ucraina in amichevole e poi la Polonia nel terzo match valido per la Nations League 2018-2019. Un’esclusione pressoché scontata, in ragione ...

Calcio - Nations League 2018-2019 : la Spagna asfalta la Croazia - Belgio corsaro in Islanda : Due le gare giocate questa sera nella Serie A della Nations League di Calcio, entrambe senza storia: il Belgio vince 0-3 in casa dell’Islanda, grazie ad una gran prestazione di Lukaku, autore di una doppietta, mentre la Spagna maramaldeggia in casa con la Croazia, sconfitta con un tennistico 6-0, con Asensio in grande spolvero. Nella gara del Girone 2 l’Islanda cede 0-3 al Belgio. Ospiti in vantaggio al 29′ grazie al rigore ...

Nations League Calcio 2018-2019 : risultati e classifiche. Dominio della Spagna - Belgio corsaro : La Nations League 2018-2019 di calcio è la neonata competizione continentale organizzata dalla UEFA che intende aumentare il numero di partite con i tre punti in palio. Le migliori 12 Nazionali del Vecchio Continente sono state inserite nella Serie A, suddivise in 4 gironi da 3 squadre ciascuno: le quattro vincitrici accedono alla Final Four che assegna il titolo mentre le ultime classificate verranno retrocesse in Serie B. L’Italia se la ...

Calcio - Nations League 2019 : Italia - incubo infinito! Tanta confusione e poca qualità. Si rischia la retrocessione : Un’Italia da incubo. La seconda sfida della Nations League 2019, nuova competizione calcistica organizzata dalla UEFA (voluta per diminuire il numero di amichevole e legata agli Europei 2020), ha riservato ben poche soddisfazioni agli Azzurri. All’Estádio da Luz di Lisbona il confronto con i campioni d’Europa del Portogallo è stato vinto dai padroni di casa 1-0 grazie alla rete messa a segno ad inizio ripresa da André Silva e ...

Calcio - Nations League : ancora male l’Italia che esce sconfitta per 1-0 dal match contro il Portogallo : La prima edizione della Nations League 2018 non è per nulla iniziata nel migliore dei modi per la Nazionale di Mancini. I primi due match contro Polonia e Portogallo potevano essere un importante banco di prova per ripartire e dimenticare la delusione della mancata partecipazione al recente Mondiale di Russia e invece contro la Polonia è arrivato un risicato pareggio mentre questa sera, contro il Portogallo, una sconfitta causata da una rete di ...

Calcio - Nations League 2019 : povera Italia - anche il Portogallo vince dominando. Ora è spettro retrocessione : C'è ancora tanto da lavorare per Roberto Mancini e il suo staff e questo ko, nell'economia del gruppo 3 della Lega A, non è una buona notizia per il fantasma di una retrocessione che inizia ad ...

Nations League Calcio 2018-2019 : risultati e classifiche. Italia sconfitta in Portogallo - rischio Serie B : La Nations League 2018-2019 di calcio è la neonata competizione continentale organizzata dalla UEFA che intende aumentare il numero di partite con i tre punti in palio. Le migliori 12 Nazionali del Vecchio Continente sono state inserite nella Serie A, suddivise in 4 gironi da 3 squadre ciascuno: le quattro vincitrici accedono alla Final Four che assegna il titolo mentre le ultime classificate verranno retrocesse in Serie B. L’Italia se la ...

Calcio - Nations League 2019 : povera Italia - anche il Portogallo vince dominando. Ora è spettro retrocessione : CLICCA QUI PER LEGGERE LA DIRETTA LIVE DI Portogallo-Italia CLICCA QUI PER LEGGERE LE PAGELLE DI Portogallo-Italia Termina 1-0 all’Estádio da Luz di Lisbona la sfida tra Portogallo e Italia, valida per la seconda giornata della Nations League 2018-2019 di Calcio, nuova competizione organizzata dalla UEFA. Altra prestazione incolore della nostra squadra, sempre in sofferenza contro i palleggiatori portoghesi, meritatamente vittoriosi grazie ...

Nations League - Portogallo-Italia. Nuno Gomes : 'Chiesa il futuro del Calcio italiano. Mancini scelta giusta' : L'ex attaccante ha parlato di questa gara ma anche dell'arrivo di Cristiano Ronaldo in Serie A: "È sempre meglio che CR7 ci sia per il Portogallo, con lui siamo più forti " ha dichiarato a Sky Sport -...