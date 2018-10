Calcio | Giorgetti ' siamo all' anno zero'

Giorgetti : 'Nel Calcio siamo all'anno zero' : Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti , oggi a Trento. 'Tra qualche giorno spero inizi fase nuova per il calcio italiano - ha aggiunto - ...

Giorgetti : "Ecco come riformerò il Calcio italiano" : "Il Governo è attento e decisamente sensibile allo sport, garantisce l`autonomia alla Federazione Italiana Gioca calcio, ma se il sistema non ce la fa da solo è pronto a intervenire", parole chiare al Corriere dello Sport del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport Giancarlo Giorgetti. Giorgetti E LA PASSIONE PER IL SOUTHAMPTON