Calcio femminile | Serie A 2018-2019 | Sassuolo-Milan big match | Roma in trasferta a Verona

Calendario Serie A Calcio femminile - terza giornata : programma - orari e tv : Per quanto riguarda invece Fiorentina-Pink Sport Time e Juventus Orobica, i due match sono stati posticipati per la concomitanza della Supercoppa Italiana che si disputerà sabato 13 ottobre a La ...

Calendario Serie A Calcio femminile - terza giornata : programma - orari e tv : Dopo la pausa dedicata alla Nazionale, il campionato di calcio femminile di Serie A torna nuovamente in scena per la sua terza giornata. Un turno che, un po’ come il precedente, sarà condizionato da alcuni spostamenti che riguarderanno alcune squadre. In primis, contrariamente a quanto avviene di solito, si giocherà domenica e non sabato e le partite in programma saranno le seguenti: Serie A calcio femminile – terza giornata – ...

La FIFA lancia la prima strategia per la crescita del Calcio femminile : La FIFA ha lanciato il primo piano strategico con l'obiettivo di far crescere il calcio femminile sotto diversi aspetti: dalla popolarità alla commercializzazione. L'articolo La FIFA lancia la prima strategia per la crescita del calcio femminile è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calcio femminile : Italia-Svezia 1-0 - le azzurre trionfano in amichevole contro le forti scandinave a Cremona : Esame superato. La Nazionale Italiana di Calcio femminile supera a pieni voti il test amichevole allo Stadio “Giovanni Zini” di Cremona contro la Svezia, argento olimpico a Rio 2016. E’ una rete di Daniela Sabatino nella ripresa a regalare il successo alla nostre ragazze che oggi, come in altre occasioni, hanno fatto vedere qualità tecniche e morali. Di questi aspetti può essere soddisfatta Milena Bertolini, la guida tecnica ...

Calcio femminile - Juventus-Fiorentina Supercoppa Italiana 2018 : programma - orari e tv. Come vedere la partita in tv : Un weekend decisamente attivo quello per il Calcio femminile italiano. Sabato 13 ottobre alle ore 20.45 lo stadio “Alberto Picco” di La Spezia sarà teatro della Supercoppa Italiana 2018 tra Juventus e Fiorentina. Si confronteranno, infatti, sul campo da gioco ligure la squadra detentrice del titolo tricolore e quella che ha vinto la Coppa Italia l’anno scorso. Un match che si presenta assai equilibrato e che ci si augura possa ...

Calcio femminile : l’Italia di Milena Bertolini contro la Svezia. Un’amichevole dal sapore mondiale : Nel weekend orfano del campionato di Calcio femminile le attenzioni del mondo del “Pallone in rosa” sono tutte per la Nazionale Italiana che torna in scena dopo aver conquistato il pass per la fase finale dei Mondiali 2019 in Francia (concludendo in vetta al proprio raggruppamento). La FIGC, in accordo con il ct Milena Bertolini, ha stilato un programma probante di amichevoli per garantire alle azzurre una preparazione ad hoc. La ...

Calcio - Olimpiadi Tokyo 2020 : possibile la partecipazione della squadra femminile della Gran Bretagna : Novità in campo olimpico per quanto riguarda il Calcio femminile. La FIFA ha infatti accettato la conferma scritta da parte delle quattro associazioni britanniche confermando l’intenzione di consentire a una squadra femminile britannica di qualificarsi per il Torneo Olimpico di Tokyo 2020. Sarà compito dunque dell’Inghilterra di andare a caccia del pass: lo slot di qualificazione si potrà centrare ai prossimi Mondiali di Francia ...

FICG : Martina Colombari Presidente sezione Calcio femminile? : FIGC– Dopo Alessandro Costacurta (attuale vice commissario della Federazione), anche Martina Colombari potrebbe entrare in FIGC. La Federazione infatti, stando a indiscrezioni raccolte da Il Corriere della Sera, sarebbe l’ultima idea per la presidenza della sezione calcistica femminile. La moglie dell’ex difensore, già da qualche mese in Federazione, il prossimo 9 ottobre potrebbe essere eletta […] L'articolo FICG: ...

Calcio - la FIGC candida Martina Colombari come presidente della Divisione femminile? : Tra una settimana esatta, martedì 9 ottobre, a Cremona verrà eletto il presidente della Divisione Calcio Femminile: secondo quanto anticipato dal Corriere della Sera, la FIGC starebbe pensando a Martina Colombari, moglie dell’attuale vicecommissario federale Alessandro Costacurta. Il noto quotidiano milanese anticipa anche che il nome di Walter Veltroni potrebbe essere preso in considerazione per ricoprire un ruolo all’interno della ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : Milan-Fiorentina 3-2 - le rossonere di Carolina Morace si impongono al Vismara : Ottimo inizio di campionato per il Milan femminile allenato da Carolina Morace. La compagine rossonera, nata dopo l’acquisizione del titolo sportivo del Brescia, ha bissato il successo dell’esodio contro il Pink Bari sconfiggendo nel posticipo domenicale della seconda giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A la Fiorentina di Antonio Cincotta. Al Centro Sportivo Vismara (Milano) le milaniste si sono imposte 3-2 grazie ...

Calcio : alla femminile della Liguria e maschile dell'Abruzzo il titolo italiano studentesco : ... coincidenza particolarmente significativa perché gli oltre 500 ragazzi e ragazze che si sono ritrovate a Senigallia hanno saputo interpretare al meglio i principi trasversali dello sport come l'...