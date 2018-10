Calcio a 5 | Serie A 2018-2019 | Augusta-Napoli | scontro al vertice Pesaro e Rieti stasera

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : Sassuolo-Milan big match - Roma in trasferta a Verona : Una terza giornata un po’ particolare quella che ci apprestiamo a vivere nel campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. In conseguenza dei rinvii di Fiorentina-Pink Sport Time (5 dicembre) e di Juventus-Orobica (31 ottobre) per via della Supercoppa Italiana 2018 prevista domani a La Spezia, saranno solo quattro le partite che si disputeranno secondo il programma originario. Le luci dei riflettori saranno tutte per Sassuolo-Milan. ...

Calcio - Nations League 2019 : la situazione di classifica del girone dell’Italia. È lotta con la Polonia per non retrocedere in Serie B : L’Italia ora è a serio rischio retrocessione nella Nations League 2019, la neonata competizione calcistica organizzata dalla UEFA con l’obiettivo di aumentare il numero di incontri ufficiali per le varie Nazionali. Gli azzurri sono fermi a un solo punto in classifica, frutto del pareggio di Bologna contro la Polonia a cui era seguita la pesante sconfitta in trasferta contro il Portogallo. I ragazzi del CT Roberto Mancini rischiano ...

Calciomercato Manchester United : Mourinho osserva da vicino due protagonisti della Serie A : Il Calciomercato non si ferma mai: a più di due mesi dall’apertura della sessione invernale, Josè Mourinho, approfittando della sosta per le Nazionali, ha approfittato per osservare da vicino alcuni calciatori che potrebbero fare al caso del Manchester United, deludente in questa prima fase di stagione. Ieri lo Special One è andato a vedere Montenegro-Serbia, che si sfidavano per la prima volta dalla separazione calcistica dei due ...

Calendario Serie A Calcio femminile - terza giornata : programma - orari e tv : Per quanto riguarda invece Fiorentina-Pink Sport Time e Juventus Orobica, i due match sono stati posticipati per la concomitanza della Supercoppa Italiana che si disputerà sabato 13 ottobre a La ...

Calendario Serie A Calcio femminile - terza giornata : programma - orari e tv : Dopo la pausa dedicata alla Nazionale, il campionato di calcio femminile di Serie A torna nuovamente in scena per la sua terza giornata. Un turno che, un po’ come il precedente, sarà condizionato da alcuni spostamenti che riguarderanno alcune squadre. In primis, contrariamente a quanto avviene di solito, si giocherà domenica e non sabato e le partite in programma saranno le seguenti: Serie A calcio femminile – terza giornata – ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : respinto il ricorso della Juventus - la curva Sud resta chiusa contro il Genoa : È stato respinto il ricorso della Juventus contro la chiusura per un turno della curva Sud, sanzione decisa dal giudice sportivo dopo i cori razzisti contro Koulibaly e di insulto ai tifosi avversari nella gara contro il Napoli. Come riportato dall’Ansa, la Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha invece deciso di aggravare la sanzione: passando a due partite con i settori ‘Tribuna Sud 1° e 2° anello’ vuoti, ma la sentenza sulla ...

Calcio - Coppa Italia Serie D. La web cronaca di Sanremese-Savona - LIVE - : Coppa Italia Serie D Sanremese-Savona 0-0 46' finisce un primo tempo divertente e ricco di occasioni 45' traversa di Bartolini direttamente da Calcio di punizione 42' bel filtrante di Martelli per ...

Calcio - il Tar del Lazio respinge i ricorsi di Catania e Siena sul format della serie B : ... ha respinto i ricorsi presentati da Catania e Robur Siena per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della decisione adottata lo scorso 11 dicembre del Collegio di Garanzia dello Sport, ...

Calciomercato Serie A - il semaforo delle big : i promossi e i bocciati dell'inizio di stagione : semaforo verde per il campione del mondo, così come per Davide Santon: l'ex Inter si sta riaffermando e Di Francesco gli sta concedendo lo spazio per mostrare le sue qualità. Bene, infine, anche ...

Belgio - scoppia caso Calciopoli : perquisizioni in alcuni club della serie A - : L'inchiesta vede tra i coinvolti anche due arbitri, un allenatore e uno dei principali procuratori. Controlli anche all'estero

Calcio - Serie A 2018-2019 : il Genoa esonera Davide Ballardini - al suo posto richiamato Ivan Juric : Nel giro di poche ore, il valzer delle panchine della Serie A produce la sua seconda vittima: dopo Lorenzo D’Anna al Chievo, sostituito da Gian Piero Ventura, è la volta di Davide Ballardini, la cui esperienza al Genoa termina dopo l’1-3 subito dal Parma nell’ultima giornata di campionato. Al suo posto ritorna Ivan Juric, che era saltato a sua volta dopo aver perduto il derby di andata contro la Sampdoria nella scorsa ...

Calcio - Gian Piero Ventura torna su una panchina di Serie A : l’ex ct della Nazionale guiderà il Chievo - che ha esonerato D’Anna : Fa rumore il cambio alla guida del Chievo. Non tanto perché è stato esonerato Lorenzo D’Anna, che paga un inizio sconfortante della società veronese (due pareggi e sei sconfitte, con ancora un -1 in classifica a seguito della penalizzazione iniziale), quanto perché al suo posto arriva Gian Piero Ventura. L’ex CT della Nazionale torna dunque a sedersi su una panchina dopo che, lo scorso 15 novembre 2017, la mancata qualificazione ai ...

Albalonga (Calcio - serie D) - Corsetti da urlo : «La mia prima tripletta - ci voleva proprio» : Roma – Uno scatenato Claudio Corsetti ha consegnato la seconda vittoria stagionale all’Albalonga. La squadra di mister Fabrizio Ferazzoli ha sconfitto 4-1 il Flaminia e il protagonista assoluto è stato proprio l’esterno (o trequartista) classe 1986, autore di una splendida tripletta. «La prima della mia carriera – dice il giocatore che ha regalato tanti assist ai suoi compagni d’attacco nel corso degli anni – Un’emozione particolare, ...

Gli sponsor nel Calcio - per la Serie A giro d’affari da 439 milioni : Un report di CSM Sport & Entertainment analizza il valore degli accordi di sponsorizzazione dei club appartenenti ai 5 principali campionati europei. L'articolo Gli sponsor nel calcio, per la Serie A giro d’affari da 439 milioni è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.